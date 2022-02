Schneller fertig als gedacht

Große Bagger, schwere Traktoren sowie Sattelzüge mit Schotter & Co.: Wer in den vergangenen Monaten von Herben in Richtung Drensteinfurt unterwegs war, der konnte es nicht übersehen. Entlang der Landesstraße 671 wurde nicht „gekleckert“, sondern „geklotzt“. Und das Ergebnis an der Forsthövel-Merschstraße kann sich mittlerweile durchaus sehen lassen. Ist das erste, auf Ascheberger Gemeindegebiet verlaufende und knapp 3,6 Kilometer lange Teilstück des neuen Radwegs doch fast fertig.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch