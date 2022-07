Schöne Stunden in „Fort Fun“ und beim Schützenfest

Aufregende Tage erlebten die Teilnehmenden des Davensberger Zeltlagers im Sauerland. Bei sommerlichen Temperaturen kam die Wasserolympiade besonders gut an – ebenso wie das Schützenfest. Nun neigt sich die gute Zeit leider schon wieder dem Ende zu, denn die Rückfahrt steht bevor.

Eine aufregende erste Woche in Braunshausen im Sauerland erlebten die Teilnehmenden des Davensberger Zeltlagers. Denn die Tage waren gefüllt mit viel Spiel und Spaß für alle. Überdies wurde das Schwimmbad im Nachbarort besucht.

Nachdem die Kinder die „Angreifernacht“ am vergangenen Wochenende erfolgreich überstanden und den Raub der Wimpelfahne durch Freunde und Freundinnen des Zeltlagers verhindert hatten, startete die zweite Woche des Ferienlagers mit einem für die begeisterten Kinder überraschenden Ausflug in den Freizeitpark „Fort Fun“.

Bei sommerlichen Temperaturen kam die Wasserolympiade am Dienstag genau richtig und sorgte für angenehme Abkühlung. Tagsüber gab es ein von den Jugendleitern und -leiterinnen organisiertes Programm, sodass die so kurz erscheinenden Tage im Zeltlager immer gut gefüllt waren. Trotzdem blieb es nachts nicht nur beim erholsamen Schlafen in den acht Teilnehmerzelten: Neben der Nachtwache, die gehalten wurde um die Wimpelfahne und den Zeltplatz zu beschützen, gab es auch einige Spiele bei Nacht, die bei den Kindern sehr beliebt sind.

Was im Davensberger Zeltlager auf keinen Fall fehlen darf, ist das Schützenfest, bei dem alle Mädchen und Jungen mit einem Baseballschläger nach dem klassischen Marsch zur Vogelstange mit anschließender Parole auf einen selbstgebastelten Vogel einschlagen. Dieses Mal brachte Lara Hanke den Vogel zu Fall. Sie wählte Inga Borgmann zur mitregierenden Königin.

„Leider sind die zwölf Tage im Zeltlager schon bald wieder vorbei, aber ich freue mich trotzdem total auf Zuhause“, so Teilnehmer Paul Otte. Auch Lilly Hanke, ebenfalls eine Teilnehmerin, freut sich schon jetzt auf das nächste Jahr. Für sie habe das Zeltlager immer wieder Priorität bei der Urlaubsplanung. Auch Ortsvorsteher Klaus Ötter besuchte das Team des Zeltlagers, um als Dank für die gelungene Organisation für jedes Kind ein Eis zu spendieren.

Alle freuen sich über das gelungene Zeltlager in Braunshausen und schauen schon jetzt erwartungsvoll Richtung Sommer 2023. Dann ist in den ersten beiden Ferienmonaten der Jugendzeltplatz Medelon im Sauerland das Ziel.