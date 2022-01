Schotter stoppt

Provisorium am Aldi-Parkplatz

Nicht nur die Kante stört am provisorisch ausgebesserten Aldi-Parkplatz

Auf dem Parkplatz am Aldi-Zelt in Ascheberg ist nun der erneuerte Schotterbelag aufgetragen. „Die ursprünglichen Gummiplatten werden nicht mehr darübergelegt“, erklärt Dr. Axel vom Schemm aus der Aldi-Presseabteilung. Das schaue man sich nun genau an. Derzeit plane man nicht, den restlichen Parkplatz ebenfalls zu schottern. Sollten trotz der umgesetzten Maßnahmen weitere Schäden auftreten, werden wir man natürlich schnellstmöglich reagieren, erklärt der Pressesprecher weiter. Die Kunden dürften mit dieser Lösung noch nicht zufrieden sein, da sich der Einkaufswagen kaum über die Oberfläche schieben lässt.