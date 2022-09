„Schule macht doch Sinn“

Thomas Wagemann hat beim Lohnunternehmer Milte in Rinkerode vom 22. August bis zum 2. September angepackt und in dieser Woche dort bereits sein Langzeitpraktikum begonnen: Jede Dienstag ist er dort – und sichtlich glücklich darüber. Neben ihm haben weitere 70 Schülerinnen und Schüler der Profilschule gerade ein Betriebspraktikum hinter sich; fünf erzählen offen, ob und wie dieser Praxis-Ausflug sie weitergebracht hat.

Am Standort Herbern der Profilschule Ascheberg geht es ruhig zu, fast familiär. Der Grund: Nur die gut 100 Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 gehen dort zur Schule, die anderen lernen am Standort Ascheberg. Noch ruhiger als jetzt gerade muss es dort vom 22. August bis zum 2. September gewesen sein; in dieser Zeit absolvierten die gut 70 Profilschüler der neunten Klassen ihre Betriebspraktika.