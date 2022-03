Schüler servieren Musik zum Kaffee

Die Musikschule lädt zu einem Kaffeekonzert am Sonntag (27. März) ins Hotel Clemens August ein. Ensembles und Einzelinterpreten servieren einen bunten Muskmix.

Konzert in Davensberg

Die Musikschule Ascheberg lädt zu einem Kaffeekonzert am Sonntag (27. März) im Hotel Clemens August ein. Einlass ist um 15 Uhr. Das Konzert beginnt um 15.30 Uhr.

Es gibt Kaffee und Kuchen und ein reichhaltiges musikalisches Programm. Ensembles wie auch einzelne Schülerinnen und Schüler möchten dem Publikum ihre Freude am Musizieren zeigen, heißt es in einer Pressenotiz. Mit dabei sind das Querflöten-, das Blechblasensemble sowie zweier Streicherensembles und das Blasorchester. Dazu spielt die Tischharfengruppe der Musikschule auf. Einzelne Beiträge steuern die Klavierklasse von Alexander Gabriel, die Gitarrenklasse von Robert Smolarek, die Schlagzeugklasse von Raphael Bulut und die Blockflötenklasse von Andrea Thül-Reddig bei. Eröffnet wird das Kaffeekonzert von der Jazzband.

Das Konzert wird in drei Blöcke aufgeteilt, die Bedienung wird nach Möglichkeit vorher und in den beiden Pausen sein. Damit dafür genügend Zeit ist, ist es empfehlenswert, die Plätze schon ab 15 Uhr einzunehmen, heißt es in der Mitteilung.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, den Verzehr rechnet jeder für sich mit dem Haus ab. Für die Teilnahme an der Veranstaltung gilt die 2G-plus-Regel.