Schürkmann und Soddemann erfolgreich

Hochbetrieb beim Reit- und Fahrverein „von Nagel“ Herbern: Gleich zwei gewichtige Termine im Veranstaltungskalender standen über das Wochenende auf dem Programm. Der Jahresversammlung am Freitagabend folgte am Samstag die Fuchsjagd in Herbern.

49 Mitglieder nahmen zunächst an der Versammlung in der Reithalle teil. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Ludger Selhorst trug Barbara Kümer den Jahresbericht vor. Trotz der Corona-Pandemie konnten Maßnahmen im Rahmen des Förderungsprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ durchführt werden. Die Ersatzbeschaffung eines Schleppers, die Erneuerung der Bewässerungsanlagen in den beiden Reithallen und die Verbesserung der Zuwegungen wurden in Angriff genommen. Weiterhin wurde zusammen mit dem Schützenverein eine Wasserleitung zur Versorgung mit Gelsenwasser verlegt, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Dem Kassenbericht durch Bianca Möllmann folgte die Entlastung des Vorstandes, bevor die Wahlen auf der Tagesordnung standen: Theobald Kümer stellte sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung: Die Mitglieder verabschiedeten ihn nach 32-jähriger Vorstandsarbeit. Andreas Kleimann wurde als Beisitzer neu in den Vorstand gewählt. Der Zweite Vorsitzende Bernd Burghardt, die Geschäftsführerin Barbara Kümer, die Kassiererin Bianca Möllmann, die Beisitzerin Katharina Budde sowie die Beisitzer Christoph Breer und Sebastian Zinke wurden wiedergewählt.

Karin Helmig schied nach 15-jähriger Tätigkeit als Jugendwartin aus ihrem Amt aus. Auch ihr dankte die Versammlung. Für den ausscheidenden Kassenprüfer René Heitbaum wurde Franziska Wesselmann für zwei Jahre in das Amt gewählt.

Außerdem überreichte Paul Heitbaum die Wanderpokale für die erfolgreichsten Reiterinnen des Jahres 2020: in der Sparte Dressur an Maike Horstmann, im Springen im Amateurbereich an Barbara Lohmann und im Springen im Profibereich an Katja Heitbaum.

Fuchsjagd am Samstag

Am Samstag begann der Tag der Fuchsjagd mit einer Messe in der Schlosskapelle Westerwinkel und einem Frühstück bei der amtierende Fuchsmajorin. Die Jagdhornbläser bliesen „Aufbruch zur Jagd“, dann machten sich die Reiter auf den Weg durch die Wälder von Schloss Westerwinkel zum Umtrunk auf den Hof der Familie Weckendorf und zurück ins Dorf.

Nach Stärkung mit einer Erbsensuppe in der Reithalle ritten die Mitglieder die Fuchsmajore. Den Fuchsschwanz für die Gastreiter ergriff sich Jakob Soddemann aus Ascheberg. Dieser machte es den Herberner Reiterinnen beim Ausreiten der Trophäe schwer, aber zum Schluss griff Katharina Schürkmann laut Pressemitteilung beherzt zu und ist damit die Fuchsmajorin 2021. Die Ehrungen der Fuchsmajore finden am 6. November beim Reiterball im Landgasthof Heidekrug statt.