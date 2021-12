Schützenbrüder überraschen den Pastor

Das Geld aus der Aktion zum Tannenbaumverkauf, die die Schützenbruderschaft am dritten Adventswochenende durchgeführt hatte, wurde nun übergeben. Pastor Stefan Schürmeyer freute sich sehr über die Spende.

Vorsitzender Michael Frye (l.) und Klaus Lilienbecker (r.) überreichten die Spende, die aus dem Baumverkauf der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal resultierte, an Pastor Stefan Schürmeyer.

Michael Frye, Vorsitzender der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal (BuT), und Klaus Lilienbecker kamen nicht mit leeren Händen zum Haus von Pastor Stefan Schürmeyer. Im Gegenteil: Sie überraschten den Geistlichen mit einer Spende in Höhe von insgesamt 600 Euro. Das Geld resultierte aus der Aktion Tannenbaumverkauf, die die Schützenbruderschaft am dritten Adventswochenende durchgeführt hatte.

Dabei wurde pro verkaufter Tanne ein Euro gespendet, „und auch ansonsten waren die Besucher sehr großzügig“, erzählte Klaus Lilienbecker, dass sich die Spendendosen, die aufgestellt worden waren, rasant gefüllt hätten.

Pastor Stefan Schürmeyer freute sich sehr über diese Spende. „Die haben wir aufgeteilt“, so Michael Frye. 300 Euro waren für die Caritas-Diakonie-Adventsaktion „Du für den Nächsten“ bestimmt und kamen dabei der St. Lambertus Pfarrcaritas zugute. „Damit werden dann bedürftige Familien in der Gemeinde unterstützt“, erklärten Pastor Stefan Schürmeyer und Michael Frye. Die andere Hälfte kommt den Flutopfern zugute. „Wir haben eine Sonderkollekte für Flutopfer im Ahrtal durchgeführt“, erzählte der Pastor. Dabei seien 3065 Euro zusammengekommen. Nun werde diese Summe um die 300 Euro der Schützenbruderschaft aufgestockt.

„Es ist echt wahnsinnig, wie spendenfreudig die Gemeindemitglieder sind. Damit kann so vielen Menschen geholfen werden“, war der Geistliche nicht nur sichtlich gerührt, sondern auch mehr als dankbar.