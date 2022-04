Schweinepest weiter auf Vormarsch

Hegeringsleiter Stefan Grünert konnte bei der Versammlung des Hegerings Herbern wieder zahlreiche Mitglieder begrüßen. Die Zusammenkunft konnte nach zwei Jahren erstmals wieder in den Räumlichkeiten des Hotels Wolfsjäger stattfinden.

Nach der Begrüßung durch Franz-Josef Schulze Thier, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Coesfeld, und Stephan Niesert, Hegeringsleiter und Geschäftsführer der Kreisjägerschaft in Lüdinghausen, ging es zügig durch die zehn Punkte auf Tagesordnung.

„Durch die Novellierung des Landesjagdgesetzes in NRW ist dieses derzeit auf Augenhöhe mit Anerkennung für die Leistungen der Jägerschaft im Naturschutz“, betonte der Hegeringsleiter. Die Aktion Fellwechsel, die auf die Nutzung des Balges und damit mehr Nachhaltigkeit abzielte und die der Hegering seit ein paar Jahren unterstützte, sei aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit endgültig gescheitert.

Erste Haustierbestände betroffen

Die Afrikanische Schweinepest verbreite sich zusehends. Erste Haustierbestände seien betroffen. Für den Menschen sei die Viruserkrankung ungefährlich. Grünert betonte, dass man eine scharfe Bejagung der überhöhten Schwarzwildbestände unter Beibehaltung der Waidgerechtigkeit einhalte.

Nach der Entlastung des Vorstandes standen Neuwahlen auf dem Programm. Der langjährige Geschäftsführer Klemens Heitmann ließ sich nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen. Sein Posten wird ab sofort von Markus Freise übernommen. Als Obmann für das Jagdliche Brauchtum wählte die Versammlung Maximilian Klemann.

Treue Mitglieder geehrt

Bevor die Versammlung im geselligen Beisammensein ausklang, wurden noch treue Mitglieder geehrt. Heinrich Forsthövel ist seit 50 Jahren Vereinsmitglied. Benedikt Pentrup, Bernhard Brünemann und Bernhard Hügemann wurden für ihre 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Alexander Benzel, Bernhard Schlierkamp, Hermann Hülsmann, Christian Krampe und Ralf Schlüter sind seit 25 Jahren im Hegering. Für seine langjährige Tätigkeit und den unermüdlichen Einsatz gab es für Klemens Heitmann eine Auszeichnung, ebenso für Ludger Everwand für besondere Verdienste.

Im Anschluss an die Versammlung referierte Maximilian Klemann über jagdliches Brauchtum in heutiger Zeit. Folgende Termine gab der Hegeringleiter für das laufende Vereinsjahr bekannt: Am 14. Mai findet das Hegeringschießen in Coesfeld-Flamschen statt. Am 18. Juni ist der Landesjägertag in Dortmund mit der Landeshegeschau. Am 29. und 30. Juli ist die Raubwildjagd mit Frühstück geplant. Das Biwak mit dem Hegering Werne soll im August bei Familie Hardenberg gefeiert werden, ein konkretes Datum wird noch mitgeteilt. Vom 9. bis zum 11. September ist die Messe Hubana im Schloss Lembeck geplant.