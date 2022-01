Zu den Häusern in Ascheberg, Davensberg und Herbern machen sich die Sternsinger am Freitag und Samstag auf den Weg. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage gibt es aber einige Besonderheiten.

Die Sternsinger werden in den kommenden Tagen in Ascheberg, Davensberg und Herbern unterwegs sein. Im Vorfeld haben die Verantwortlichen beraten, wie das Dreikönigssingen im Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation möglichst sicher durchgeführt werden kann, teilt die Katholische Kirchengemeinde mit.

Segenswunsch per Zettel kundtun

Die kleinen Könige werden am Freitag (7. Januar) in Ascheberg und am Samstag (8. Januar) in Herbern nicht an den Haustüren klingeln, sondern auf Wunsch den Klebe- oder Kreidesegen dalassen. Dazu lautet die Bitte der Organisatoren: „Hängen Sie einen Zettel an Tür oder Briefkasten, auf dem Sie vermerken, ob Sie einen Klebe- oder Kreidesegen wünschen.“ Beispielzettel gibt es in Ascheberg bei Niemann und Bücher Schwalbe, in Herbern bei Schreibwaren Angelkort sowie in den Kirchen und im Pfarr- beziehungsweise Gemeindebüro. Auf der Homepage der Kirchengemeinde gibt es den Zettel zum Ausdrucken.

In den Bauerschaften rund um Ascheberg wird am Samstag die KLJB unterwegs sein. Da dabei die 2G-plus-Regel eingehalten wird, werden die Könige klingeln, aber nicht in die Häuser gehen. Wer einen Segen wünscht, aber nicht möchte, dass geklingelt wird, hängt entsprechenden Zettel an Tür oder Briefkasten.

Besonders viele Anmeldungen in Davensberg

In Davensberg haben sich besonders viele Sternsinger angemeldet, sodass die Bezirke dort kleiner ausfallen. Deshalb können die Sternsingergruppen am Samstag wie gewohnt den Segen zu den Häusern bringen, dürfen aber auch hier die Häuser nicht betreten. Zusätzlich wird darauf geachtet, dass in jeder Gruppe mindestens eine geimpfte Person mitgeht, die dann die Spende an den Türen entgegennehmen kann, um so die ungeimpften Kinder zu schützen. Wer nicht wünscht, dass geklingelt wird, teilt dies auf einem Zettel an Tür oder Briefkasten mit. Vorbereitete Zettel gibt es im Dorfladen Elbers, an der Tankstelle Möllers, in der St.-Anna-Kirche oder zum Ausdrucken auf der Homepage.

Gesegnete Aufkleber liegen in Ascheberg ab Freitag, in Herbern und Davensberg ab Samstag in den Kirchen an den Krippen aus.