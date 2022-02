„Sehr bedenkliche Herangehensweise“

Der Tierschutzverein Animal Rights Watch (Ariwa) erhebt – wie berichtet – schwere Vorwürfe gegen zwei Schweinemastbetriebe aus dem Münsterland. Videomaterial vom Hof Selhorst in Herbern und vom Hof Philipp Schulze Esking in Billerbeck zeigen verletzte Schweine in den Mastbetrieben. Die Tierschutzorganisation wirft den Landwirten vor, gegen das Tierwohl verstoßen zu haben. Zu sehen sind auf dem Hof Selhorst ein lahmes Schwein, welches in einer Krankenbucht separiert wurde und ein Mastschwein mit einem Mastdarmvorfall. Tobias Großerichter, Vorsitzende des Öffentlichkeitsausschusses des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Coesfeld, Bezieht gegenüber den WN Stellung zu den Vorwürfen.

„Kein Verstoß gegen das Tierwohl“

„Ich halte die Herangehensweise von Tierrechtsorganisationen, wie in dem berichteten Fall für sehr bedenklich. Wir Landwirte versuchen die Arbeit auf den Höfen in vielerlei Hinsicht für Interessierte zu erklären und sind bereit, diese mit uns in die Ställe zu nehmen. Wenn ein Tier krank ist heißt es ja nicht, dass gegen das Tierwohl verstoßen wird“, erklärt Großerichter.

Das Veterinäramt des Kreises Coesfeld als Aufsichtsbehörde hat sich ebenfalls zu dem aktuellen Fall geäußert: „Am 22.10.2021 wurden dem Kreisveterinäramt durch Mitteilung eines der betroffenen Landwirte selber die Vorwürfe mitgeteilt“, so Kreis-Veterinäramtsleiter Dr. Markus Nieters. Tags zuvor sei einer der Landwirte von einem anderen Reporter mit den Videos konfrontiert worden, die aus dem Sommer 2021 datieren. Daraufhin habe der Kreis beide Höfe unmittelbar besucht, am 25. und am 26. Oktober 2021. Da habe auch die jüngste Kontrolle der Betriebe stattgefunden, so Nieters.

„Singuläre Ereignisse“

Zu den gezeigten Verletzungen der Tiere in Herbern und Billerbeck teilt Nieters mit: Eine besondere Bestandsproblematik („Schwanzbeißen“), die auf Haltungsmängel hindeuten sei nicht festgestellt worden. Auch seien keine noch nicht behandelten behandlungsbedürftige Schweine in den vergangenen Jahren auf den beiden in Rede stehenden Betrieben festgestellt worden. Laut Kreis-Veterinäramtsleiter handele es sich bei den nun dargestellten Szenen um „singuläre Ereignisse, die die Gesamtsituation auf den Betrieben nicht richtig wiedergeben“.

Die Transparenz, die den Landwirten gerade in diesem Bereich immer wichtiger sei, sei nach der Berichterstattung wieder am Nullpunkt angekommen, so Großerichter, der betont: „Die Bilder bleiben in den Köpfen abgespeichert und wenn zwei von 3000 Tiere krank sind, steht dieses auch eigentlich in keinem Verhältnis.“

Die Landwirte arbeiteten weiter daran, alles so transparent wie möglich zu halten – auch in diesem Jahr. Geplant habe der Kreisverband schon einiges. Damit sich Interessierte Einblicke in die Landwirtschaft verschaffen können, sei im Juni in Billerbeck der Tag des offenen Hofes geplant – unter der Option, dass die Veranstaltung aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen stattfinden kann. Auch sei eine Fahrradrallye unter dem Motto „Landwirtschaft erfahren“ über eine App mit Infos zu verschiedenen Betrieben in Dülmen und Seppenrade geplant.