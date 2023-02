Seit 50 Jahren engagiert und gesellig auf Piste

Der SuB Ascheberg feiert in diesem Jahr Jubiläum. Dazu bietet der Club über das ganze Jahr verteilt interessante Events an.

Mit Schwung – wie es sich für einen Ski- und Bobclub gehört – ist der SuB Ascheberg jetzt offiziell in sein Jubiläumsjahr gestartet. Unter dem Motto „Do you remember? Best of 50 Jahre SuB“ fand mit rund 40 Mitgliedern die Jahresversammlung in der Gaststätte Sapori statt. Ehrenpräsident Reinhard „Opa“ Feldmann fungiert anlässlich des Jubiläums wieder als Präsident und richtet mit seinem Vorstand die Feierlichkeiten aus, teilt der SuB mit.

Viel ehrenamtlicher Einsatz

Die Tagesordnung war etwas abgespeckt, der aktuelle Vorstand wurde nicht neu gewählt, sondern lediglich per Handzeichen bestätigt. Einzelne Mitglieder wurden für ihre lebenslang übernommenen Ämter gewürdigt. Ob Grünflächen- oder Fahnenbeauftragter, Vogelbauer oder Schriftführer: Es gibt im Vereinsjahr reichlich zu tun. So informierte Thomas Weidner als Plan-Beauftragter des Vereins Aktuelles über das kambodschanische Patenkind. Rita Schulze Wenning erklärte sich zusammen mit einigen Frauen des Vereins bereit, goldene Rosen für die Jubiläumsfahrt zu binden, heißt es weiter. Zwei der vier Gründungsmitglieder, Paul Kock und Reinhard Boubeque Bourichter, wurden für ihre damalige Idee gefeiert. Monika Herbst wurde als neues Mitglied aufgenommen.

Öffentliche Events

Die Jubiläumsfahrt nach Ohlenbach im März ist bereits ausgebucht. Denn der Gasthof Braun, in dem der Verein seit 50 Jahren jedes Jahr für ein Wochenende das Ruder übernimmt, hat nur Platz für 45 Gäste. Weitere Mitglieder des Vereins haben bereits Wohnmobile gemietet, um so an der Jubiläumsfahrt teilnehmen zu können. Der Club bietet über das ganze Jahr verteilt immer wieder spannende Events an, zu denen Freunde und Gäste willkommen sind. Maigang, Fahrradtour, Bouleturnier, Doko- und Rommé-Turnier werden erfahrungsgemäß immer gut besucht, so der Verein.

Mit seinem Jahresrückblick der besonderen Art sorgte Klaus Heming für viel Heiterkeit und schöne Erinnerungen. Eine Tombola, das Vereinslied und eine anschließende Feier rundeten den Abend ab.