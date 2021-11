Selbstbewusstsein wichtig für den Schutz der Kinder

Das Selbstbewusstsein stärken und Grenzen setzen – das waren wesentliche Ziele eines Workshops zur Gewaltprävention, an dem nun 49 Kinder teilnahmen. Organisiert hatten ihn der SV Davaria und die „Kleine Raupe“.

Trotz der schwierigen Corona-Situation fand am Wochenende ein Gewaltpräventions-Workshop für Kinder in Davensberg statt. Mit Blick auf die Missbrauchsfälle in Lügde und Münster beschlossen der SV Davaria und der Förderverein die „Kleine Raupe“, dieses Projekt gemeinsam auf die Beine zu stellen.

Da die Nachfrage nach dem Workshop so groß war, wurden drei kleinere, nach Alter sortierte Gruppen gebildet. Ziel war es, die insgesamt 49 teilnehmenden Kinder zwischen fünf und neun Jahren stark zu machen, ihr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu stärken und ihnen zu vermitteln, dass ihre Meinung respektiert wird und sie „Nein“ sagen dürfen, aber auch sie ein „Nein” respektieren müssen. Durch Partnerübungen, Erfahrungen in der Teamarbeit, Bewegungsspiele und Bilderbucherzählungen lernten die Kinder auf spielerischer Ebene, Gefühle zu deuten, übten, Grenzen zu setzen und sich Hilfe zu holen.

Fortsetzung geplant

„Im nächsten Jahr wird dieses Programm, wenn coronabedingt möglich, auf jeden Fall fortgesetzt“, kündigt Andrea Tegtmeier vom SV Davaria an. Das Selbstbewusstsein der Kinder sei äußerst wichtig. Zudem sind bereits wieder Ferienaktionen mit dem Sportverein für 2022 in der Planung. Allerdings werden diese vermutlich nur noch für Kinder, die der Offenen Ganztagsschule, dem SVD oder der „Kleinen Raupe“ angehören, zur Verfügung stehen, da die Mitgliedspreise in keinem Verhältnis zu den vielen angebotenen Aktionen stünden, jedoch eine große Unterstützung für die Vereine seien.