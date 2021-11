Seltene Tabakpflanze wächst auf Baustelle

Werner Hessel, Gärtnermeister und Botaniker aus Bergkamen, kennt sich aus in der Pflanzenwelt. Eine Stippvisite in Ascheberg begeistert ihn.

So blüht der Tabak. 40 Pflanzen hat Botaniker Werner Hessel bei einer Radtour durch Ascheberg an der Herberner Straße entdeckt.

Werner Hessel, Gärtnermeister und Botaniker aus Bergkamen, kennt sich aus in der Pflanzenwelt. Doch was er auf einer Münsterland-Radtour in Ascheberg sah, elektrisierte den Experten: Er entdeckte auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte Surmann, die im Frühjahr abgerissen wurde, rund 40 auffallend große Pflanzen in voller Blüte. Dabei handelt es sich um den Virginischen Tabak (botanisch Nicotinia tabacum). Dass dieser einjährige Tabak verwildert vorkommt, ist sehr, sehr selten. Deswegen zückte Hessel sein Handy, hielt die Pflanzen im Bild fest und informierte die WN-Redaktion.

Das Gelände ist bekanntlich durch einen Bauzaun abgesperrt, trotzdem erkannte Hessel die Pflanzen im Vorbeifahren. Denn die Nachtschattengewächse sind stattlich und dadurch auch aus der Entfernung für Fachleute gut zu erkennen.

Virginischer Tabak Foto: Werner Hessel

Bei dem Tabak an der Herberner Straße handelt es sich um den „echten“ Tabak und nicht um einen Zier-Tabak, den man im Gartencenter für den heimischen Garten kaufen kann. Der Virginische Tabak kann bis zu drei Meter hoch werden und ist an allen Teilen klebrig behaart. Er ist für die Tabakwirtschaft die wichtigste kultivierte Tabakart. Die Pflanzen sind derzeit noch in voller Blüte und nach Hessels Einschätzung sehr zierlich.