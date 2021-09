Senioren-Union erlebt eine klingende Zeitreise

Auf Einladung der CDU Senioren-Union erlebten 44 Interessenten eine klingende Zeitreise im Glockenmuseum in Gescher, wo sie Wissenswertes über die 900-jährige Geschichte der Glockengießer erfuhren. In Gescher steht ein in NRW das einzigartiges Museum, das die Bedeutung der Glocken im kirchlichen und weltlichen Leben erklärt. Außerdem besichtigte die Gruppe in Ahaus-Alstätte eine Wassermühle aus dem Jahre 1619, die seit 1988 wieder in Betrieb ist. Durch die Renovierung der Haarmühle 2002, bei der ein neues verzinktes Rad aus Stahl eingebaut wurde, erzeugt die Wassermühle die elektrische Energie für den nahe liegenden Landgasthof Haarmann. Die nächste Fahrt der Senioren-Union führt am 6. Oktober nach Würzburg.