Sicherheit der Eurobahn im Blick

Der Ascheberger Sebastian Achtermann ist in die Betriebsleitung der Keolis Deutschland aufgerückt. Gemeinsam mit zwei Kollegen verantwortet der die Sicherheit der Eurobahn. Dazu musste er während der Pandemie eine umfangreiche Weiterbildung absolvieren.

Ascheberger rückt in Betriebsleitung der Keolis auf

Der Ascheberger Sebastian Achterkamp ist gemeinsam mit Ronny Pischel in die Betriebsleitung der Keolis Deutschland aufgerückt. In einem Dreier-Team verantworten beiden gemeinsam mit Lukas Hagemann die Sicherheit des Keolis-Betriebes mit über 900 Mitarbeitern, 96 Triebfahrzeugen, 15 Zuglinien und tägliche rund 100 000 Fahrgästen (vor Corona).

Nebenberuflich weitergebildet

Die Pandemie konnte das Engagement von Sebastian Achtermann und Ronny Pischel auf ihrem Weg ins höchste Amt für Sicherheit bei der Eisenbahn nicht ausbremsen, informiert das Unternehmen, das die Eurobahn betreibt. Beide Keolis-Mitarbeiter haben dazu ihre Prüfung zum Eisenbahnbetriebsleiter mit Erfolg absolvierten. „Wir sind sehr stolz auf unsere Kollegen. Nebenberuflich und unter Pandemie-Bedingungen haben die beiden erfolgreich eine der höchsten Prüfungen der Branche bestanden“, so Keolis-Geschäftsführerin Anne Mathieu, laut Mitteilung.

„Ich mache Eisenbahn einfach gerne und möchte sie voll umfänglich begreifen“, begründet Sebastian Achtermann seine Entscheidung. Und sein Lebenslauf spricht dieselbe Sprache: Schon während seines Studiums zum Wirtschaftsingenieur führte der Berufsweg des Aschebergers über verschiedene Stationen in der Eisenbahnbranche. Seit 2019 ist der 34-jährige Experte Teil der Geschäftsleitung und verantwortet als Bereichsleiter Fahrzeugmanagement vier Abteilungen mit insgesamt 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Keolis. Gemeinsam mit dem studierten Elektrotechniker Ronny Pischel startete er im Februar 2020 das Vorbereitungstraining bei DB Training.

Herber Einschnitt durch Corona

Das Training für den wichtigen Meilenstein in ihrem Berufsleben wurde unmittelbar nach Beginn einer anhaltenden Pandemie begleitet. Nach einem runden Start mit einem strukturierten Ausbildungsplan und bundesweit verteilten Seminaren mit zehn bis 15 Prüfungsanwärtern aus dem gesamten Bundesgebiet bedeutete Corona einen herben Einschnitt. „Es war alles wahnsinnig viel. Aber irgendwie ist schließlich alles dann doch verdammt gut gelaufen“, freut sich Sebastian Achtermann. Ohne die Rückendeckung und die Verlässlichkeit des Teams wäre das alles nicht möglich gewesen. „Die Kollegen hatten alle während der Pandemie ihre eigenen Herausforderungen und waren maximal gefordert. Trotzdem stießen wir immer auf offene Türen und Ohren für alle Fragen und Anforderungen, die wir in diesen Zeiten vorbringen mussten“, so Ronny Pischel.