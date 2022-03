Sie wollen endlich wieder los

Nach der coronabedingen Zwangspause findet in diesem Sommer wieder ein Ferienlager St. Lambertus in Neustadt an der Weinstraße statt. 44 Anmeldungen liegen bereits vor. Weitere Kinder sind willkommen.

Stockbrot backen und ähnlich romantische, aber auch actionreiche Angebote standen vor drei Jahren beim Ferienlager in Neustadt an der Weinstraße auf dem Programm.

Zwei Jahre hintereinander hat Corona ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch in diesem Sommer soll es endlich wieder etwas werden mit dem Ferienlager der St.-Lambertus-Kirchengemeinde. „Die Kinder haben jetzt so lange Zeit auf so vieles verzichten müssen, all die Einschränkungen durch die Pandemie, da wollten wir es ihnen auf jeden Fall ermöglichen, endlich mal wieder eine tolle Zeit mit ihren Freunden zu erleben, mit diesem ganz besonderen Gemeinschaftsgefühl unter Gleichaltrigen“, beschreibt Fabian Denter, Mitglied des Leitungsteams, die große Motivation aller Beteiligten, 2022 wieder eine richtige Ferienfreizeit anbieten zu können.

Zusätzlicher Bus könnte gebucht werden

Dass das nach einer solchen Zwangspause nicht unbedingt klappen muss, zeigt sich aktuell schon bei einem Blick in den Ortsteil Herbern, wo das traditionelle Lager des SV Herbern aufgrund fehlender Anmeldungen abgesagt werde musste. „Wir haben bislang 44 Anmeldungen vorliegen, könnten aber bis maximal 70 Kinder und Jugendliche mitnehmen“, so Denter. Momentan plane man die Fahrt vom 10. bis 24. Juli mit einem Reisebus, habe aber die Möglichkeit noch einen zusätzlichen Bus zu buchen.

Für den Transfer hat das Leitungsteam mit dem Busunternehmen Lücke einen neuen Partner gefunden. Das Ziel hingegen, ein Jugendwohnhaus in Neustadt an der Weinstraße, war bereits mehrmals Schauplatz für das Ferienlager aus Ascheberg. „Das Tolle ist, dass wir dort das ganze Haus inklusive der Sportanlagen drum herum für uns alleine haben“, erklärt Denter. Darum könne man auch noch flexibel auf weitere Anmeldungen reagieren. Die lange Zusammenarbeit mit der Herberge habe außerdem bei den Preisverhandlungen geholfen. Denn nicht nur die Kosten für den Transfer seien in den zwei Jahren deutlich gestiegen, auch die Unterbringung sei teurer geworden. Für die Finanzierung des Lagers gibt es zwar Zuschüsse durch die Gemeinde Ascheberg und vom Kreis Coesfeld, trotzdem müsse man aufgrund der gestiegenen Kosten mit spitzem Bleistift rechnen, damit die Teilnahmegebühr für die Familien noch bezahlbar bleibe. Zurzeit liege die bei 485 Euro pro Kind, wobei Familien mit schmalem Geldbeutel auch eine Unterstützung beantragen könnten.

Betreuerteam ist komplett

Großes Glück habe man bei der Betreuermannschaft. „Natürlich hat es auch bei uns einige Abgänge gegeben, aber wir haben trotzdem mehr als genug Betreuer, die mitfahren können und auch wollen.“ Mit dabei wird auch ein Kochteam aus Müttern sein, das die Selbstverpflegung in der Herberge gewährleiste, so Denter. Somit könne man ganz individuell auf Vorlieben, Unverträglichkeiten oder auch religiös begründete Speisewünsche eingehen.

Und dann liegt dem langjährigen Leiter und Betreuer noch etwas am Herzen: „Auch wenn wir vor vielen Jahren mal als Messdienerlager gestartet sind, richtet sich das Lager inzwischen an alle Kinder und Jugendlichen in Ascheberg, völlig unabhängig von ihrer Religion.“

Weitere Anmeldungen können nach wie vor erfolgen, der Anmeldebogen ist unter www.katholische-kirche-ascheberg.de zu finden. Für Rückfragen ist das Leitungsteam unter 0178/2366761 oder per Mail an fl_ascheberg@web.de erreichbar. Ein erstes Vorbereitungstreffen mit den Eltern ist für den 2. Juni geplant