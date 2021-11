Sie zaubern ein Lächeln ins Gesicht

In Münster tauchen sie schon seit längerer Zeit wie aus dem Nichts auf. Jetzt breiten sich die Korkmännchen auch in Herbern aus. Selbst eine „Walter-Gruppe“ mit Bezug auf das Wimmelbuch „Wo ist Walter“ ist schon entstanden.

Seit dem vergangenen Wochenende sind an sieben Stellen im Dorf „Korkmännchen“ aufgetaucht. Wie aus dem Nichts saßen sie auf Straßenschildern, Schaukästen und auf dem Sockel eines Schaufensters. Die Suche nach ihrer Herkunft gestaltete sich schwierig, nach einiger Zeit wurde aber klar: Sie haben eine Verbindung nach Münster.

Mysteriöser Inspirator

Der mysteriöse Inspirator der Korkmännchen stammt gebürtig aus Herbern, wohnt aber in Münster. Als er in der vergangenen Woche zum Familienbesuch in seinem Heimatdorf war, schritt er zur Tat. Seine Korkmännchen sollen auf etwas hindeuten – oder einfach nur ein Lächeln ins Gesicht ihrer kleinen und großen Entdecker zaubern. „In Münster gibt es schon seit einigen Jahren das Korkmännchen-Phänomen, die Erschaffer wollen anonym bleiben“, erzählt der aus Herbern stammende Künstler.

Die Invasion der kleinen Figuren aus Korken und Holzstäbchen ist auf jeden Fall jetzt auch in Herbern angekommen. So tummeln sich die kleinen Männchen auf diversen Straßenschildern. Auf der Altenhammstraße sitzt ein Männchen mit einem bunten Smarties-T-Shirt, auf dem Schützenstraßen-Schild ist die Mini-Version der Frau mit Jück. Bei Verena Wesselmann von Blumen Hönekop sitzt ein Männchen auf dem Fleurop-Schild. Am Heimathaus ist der Kiepenkerl zu sehen. Und auf dem Schaukasten der Katholischen Pfarrgemeinde an der Bergstraße steht ein Pfarrer mit einem weißen Schaf auf der einen Seite und mit einem schwarzen sowie einem Schaf in Regenbogenfarben auf der anderen Seite. Der Künstler erinnert mit zwei Kork-Männchen am Malteserstift auch an einen ehemaligen Lehrer: „Das soll Lehrer Herbsthoff sein, der auch schon zu meiner Zeit immer sehr Naturverbunden war“, sagt der anonyme Gestalter. Bei Mel´s Café an der Südstraße hat im Übrigen auch ein Männchen Platz genommen. Mitarbeiter Markus Hegemann erzählt, dass man das Fähnchen angepasst habe, auf dem vorher Café Extrablatt stand. „Aber ansonsten ist der kleine Gast gerne gesehen und bereitet viel Freude“, so Hegemann.

Weltenbummler im Kita-Briefkasten

Das extravaganteste Korkmännchen stand allerdings in der Kita St. Benedikt. Hier hat Kita-Leiterin Tanja Tresselt Anfang dieser Woche einen Umschlag im Briefkasten gefunden, in dem sich ein Brief und ein Korkmännchen befand. Zu lesen war: „Hallo, mein Name ist Walter und mich kennt man aus Wimmelbildern. Mein Beruf ist Weltenbummler und mein Hobby ist Verstecken spielen, also versteckt mich, und alle Kinder suchen mich im ganzen Gebäude. Wir werden jeden Morgen viel Spaß dabei haben. Wer mich findet, darf mich für die nächsten Tage irgendwo verstecken und alle anderen suchen. Viel Spaß Euer Walter.“

Die Maxi-Kinder haben die Anregung aufgenommen, wie Erzieherin Bettina Krass erzählt. „Die Kinder haben jetzt sogar eine Walter-Gruppe gegründet.“ Nachmittags suchen die Kita-Kinder mit ihren Freunden, Eltern oder Großeltern die Korkmännchen im Dorf. Henri Adamek hat auch schon einige gefunden, wie er berichtete. „Ich habe sogar zwei gesehen, beim Altenheim“, erzählt er stolz. Aber mit Mama Theresa wollte klein Henri am Wochenende noch mal los, schließlich ist diese Suche ja auch eine ganz besondere. Auffällig ist eins: Niemand hinterfragt, wo die Korkmännchen herkommen. Vielmehr erfreuen sich die Entdecker daran, die kleinen Wesen gefunden zu haben. In dem Fall lässt sich sagen: Die Mission war erfolgreich. Ein großes Dankeschön geht nach Münster.