Sinn für Gemeinschaft stärken

Die Feierlichkeiten zum Jubiläum „1000 Jahre St. Lambertus“ gehen auch im neuen Jahr weiter. Und zwar ganz konkret mit abwechslungsreichen Veranstaltungen, in denen sich Kirchliches und Weltliches in Angeboten für alle Generationen vereinen.

Im Rahmen der insgesamt dreijährigen Jubiläumsfeierlichkeiten wurde am 18. September vergangenen Jahres das Pontifikalamt mit Bischof Dr. Felix Genn sowie die Segnung der Katharinenkapelle in der Ascheberger Kirche gefeiert.

„Die Menschen müssen die Kirche wieder als Gemeinschaft erleben.“ Mit diesen Worten wandte sich Bischof Dr. Felix Genn im Pontifikalamt zum Jubiläum „1000 Jahre St. Lambertus“ am 18. September vergangenen Jahres an die Gemeinde. Diesen Gedanken greift die Pfarrei St. Lambertus im Rahmen der insgesamt drei Jahre währenden Jubiläumsfeierlichkeiten auch 2023 auf. Und zwar ganz konkret mit abwechslungsreichen Veranstaltungen, in denen sich Kirchliches und Weltliches in Angeboten für alle Generationen vereinen.

Gleich am kommenden Sonntag (8. Januar) startet das Programm mit dem Neujahrskonzert und dem Neujahrsempfang. Musikalisch begrüßen das Streichquartett der Musikschule Ascheberg und der Kirchenchor St. Lambertus Ascheberg das Jahr 2023. Zum Jahresbeginn erklingen festliche Werke von Händel und Vivaldi. Als Kontrast zur barocken Streichmusik sind Chorwerke zeitgenössischer, nordischer Komponisten zu hören. Das Konzert beginnt um 16.30 Uhr in der St. Lambertuskirche. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Im Anschluss an das Konzert findet ab 18 Uhr der Neujahrsempfang der Kirchengemeinde im Pfarrheim statt, bei dem auf das neue Jahr angestoßen wird.

Spezielle Angebote für Senioren und junge Menschen

Die folgende Veranstaltung des Programms wendet sich an die ältere Generation: Die KAB-Senioren des Kreises Coesfeld und die Seniorengemeinschaft St. Lambertus Ascheberg laden zu einem Senioren-Gesprächsnachmittag zum Thema „Katholisch/Evangelisch, was ist der Unterschied?“ein. Er findet am 23. Februar (Donnerstag) ab 14.30 Uhr im Herberner Pfarrheim an der Bergstraße statt. Pfarrer Günther Lube von der katholischen Kirchengemeinde St. Lambertus und Pfarrer Alexander Meese von der evangelischen Kirchengemeinde in Werne wollen mit den Teilnehmenden über das Gemeinsame und Trennende ins Gespräch kommen, heißt es in einer Pressenotiz.

Am Tag darauf (Freitag, 24. Februar) können insbesondere junge Menschen Gemeinschaft und Miteinander erleben: Unter dem Titel „Impro 1000 – die ultimative St.-Lambertus-Show“ hat die Offene Jugendarbeit Ascheberg (OJA) das „IMPRO 005“-Theater aus Münster für eine Improvisationsshow engagieren können. „Auf Zuruf von Stichworten aus dem Publikum werden aus dem Stegreif Szenen gespielt, die sich rund um das Thema St. Lambertus Ascheberg drehen und die Lachmuskeln bis zum Äußersten strapazieren werden“, heißt es weiter. Die Show beginnt um 20 Uhr im Ascheberger Pfarrheim. Die Eintrittskarten kosten 15 Euro pro Person und können an der Abendkasse oder im Kartenvorverkauf bei der OJA im Burghof in Ascheberg oder im JuIn in Herbern erworben werden (Öffnungszeiten OJA siehe www.oja-ascheberg.de ).

Letztes Angebot im Monat Februar ist die Eröffnung einer Reihe zum Thema „Heilige noch zeitgemäß?“ (26. Februar). An vier Abenden der Fastenzeit ist um 18 Uhr jeweils ein hauptamtlicher Seelsorger aus einer der umliegenden St.-Lambertus-Gemeinden in die St. Lambertuskirche eingeladen. Ausgehend von der Liedzeile aus dem Lambertus-Lied „so dass in dir Gottes Gnade beispielhaft sich ausgeprägt“ wird sie oder er über die heutige Bedeutung von Heiligen und ihre moderne Verehrung sprechen: „Brauchen wir noch Zeugen für unseren Glauben? Welche modernen Vorbilder sind mir wertvoll?“ Eingebettet sind die Predigten in eine kleine gottesdienstliche Feier mit Musik, die ebenfalls in der Ascheberger Pfarrkirche stattfinden wird. Folgetermine sind am 12., 19. und 26. März vorgesehen.

Über die für den Monat März geplanten Veranstaltungen informieren wir in einer unserer folgenden Ausgabe.