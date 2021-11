Skyline zaubert Lichtblicke in die Wohnungen

Ascheberg Marketing bringt wahre Lichtblicke in die Wohnungen: Passend zur Adventszeit werden Dorflichter in verschiedenen Variationen angeboten. Auf ihnen schillern die Sehenswürdigkeiten der Gemeinde als Skyline.

Mit den Dorflichtern hat Ascheberg Marketing echtes Heimatgefühl im Angebot. Besonders leuchten sie in der Winterzeit..

Praktisch, fein und ein perfektes Mitbringsel für Heimatverbundene: Die kleinen und großen Dorflichter der Gemeinde Ascheberg sind ab sofort während der täglichen Öffnungszeiten bei Ascheberg Marketing erhältlich.

Das Pümpken an der Sandstraße, der Baum aus dem Wappen der Gemeinde Ascheberg, der Burgturm in Davensberg, die drei Kirchen der Gemeinden St. Anna, St. Lambertus und St. Benedikt, das Schloss Westerwinkel sowie ein symbolisches Riesenrad für die Jakobi-Kirmes, der letzte Wolf, die Frau mit Jück und das Haus Rohlmann zieren die kleinen und großen silbernen Ringe aus Edelstahl. Martin Bußkamp, Leiter des Marketings, freut sich über die filigranen Lichtblicke. „Sie vermitteln mit den Sehenswürdigkeiten aller drei Ortschaften ein richtiges Heimatgefühl.“

Filigranes Edelstahl-Konstrukt

Kreativ geht es derzeit in der Bastelwerkstatt von Ascheberg Marketing zu: Kleine und große Gläser werden mit einer Transparent-Banderole der Ascheberger Skyline aufgehübscht. Produziert wurde das filigrane Edelstahl-Konstrukt bei der Firma Wierling in Capelle. Ein Laser sorgt dafür, dass selbst die Fähnchen am Schloss Westerwinkel gut sichtbar sind.

Die kleinen Dorflichter stehen auf einem Glasteller. Mitten im Kreis leuchtet ein Teelicht. Doch nicht nur kleine silberne Lichter sind bei Ascheberg Marketing erhältlich. Auch große Dorflichter gibt es. Ein Durchmesser von 30 Zentimetern haben diese XL-Lichter. Verkauft werden sie als Adventsgestecke, können aber auch individuell der Jahreszeit entsprechend anders dekoriert werden.

Verschiedene Größen und Güten

Die Laterne mit der Skyline-Umrandung zaubert auf jeden Fall einen kleinen Lichtblick in die Wohnungen. Die Preise dieser heimatverbundenen Deko-Gegenstände variieren je nach Größe und Güte. Erhältlich ist das Dorflicht im Glas mit einer transparenten Banderole ab zehn Euro. Die kleinen, silbernen Edelstahl-Leuchten werden zum Preis von 15 Euro und die großen XL-Dorflichter in Edelstahl für 69 Euro angeboten. Die kleinen Edelstahl-Lichter sind erst in einer Auflage von 100 Stück bestellt worden. Von den großen sind 25 Stück vorrätig.