So langsam wird es was

Der erste Abschnitt des neu gestalteten Areals zwischen Sandstraße und neuem Hit-Markt wird für die Öffentlichkeit freigegeben. Denn am Samstag öffnet der Drogeriemarkt am Eschenplatz seine Pforten in dem Gebäude, in dem sich früher der K&K-Markt befunden hat.

Noch müssen die Eschen erst gepflanzt werden, damit sie auf dem gleichnamigen Platz in Aschebergs guter Stube einmal Schatten spenden können. Und auch bevor das erste Mal Wasser im Brunnen vorm Spieker des Heimatvereins sprudelt, wird noch eine ganze Weile vergehen. Dennoch wird zumindest ein erster Abschnitt des völlig neu gestalteten Areals zwischen Sandstraße und neuem Hit-Markt schon am kommenden Wochenende für die Öffentlichkeit freigegeben.

Der Grund: Am Samstag öffnet der neue Drogeriemarkt am Eschenplatz seine Pforten in dem Gebäude, in dem sich früher der K&K-Markt befunden hat. „Wir werden die Bauzäune so weit verschieben, dass der Drogeriemarkt und der dazugehörige Parkplatz für alle erreichbar sein werden“, erklärt Markus Freise beim Ortstermin. Der Leiter Tiefbau pendelt zurzeit täglich zwischen seinem Schreibtisch im Rathaus und der Großbaustelle. Schließlich muss jetzt alles passen.

Probelauf für Brunnen geplant

Die nur 4,50 Meter schmale Fahrspur, die über den Eschenplatz führt und später einmal die Sandstraße mit dem Hit-Parkplatz verbinden soll, ist von der Sandstraße aus durch ihre helle Einfassung bereits gut zu erkennen. Aktuell laufen daneben noch Pflasterarbeiten im Bereich der Bäckerei Lünnigmeyer und des dahinter liegenden Wasserspiels. Laut Gemeinde werden auf dem gesamten Areal rund 3250 m² Klinkerpflaster und 540 m² Betonsteinpflaster verlegt.

Auf der grauen Fläche des künftigen Eschenplatzes ist die weiß eingefasste Fahrspur gut zu erkennen. Sie führt von der Sandstraße (rechts) vorerst nur bis zum Parkplatz des Drogeriemarktes (hellgrau unten links). Später soll sie die Durchfahrt bis zum Hit-Parkplatz ermöglichen. Dieser wird wiederum auch von der Lüdinghauser Straße angebunden Foto: Gemeinde Ascheberg

Apropos Wasserspiel: „Ich denke, bis zum Herbst werden wir so weit sein, dass es einen ersten Probelauf der Brunnen geben kann“, so Freise. Tatsächlich in Betrieb würden diese wohl aber erst im nächsten Frühjahr gehen. „Über den Winter, genauer gesagt von November bis April, bleiben in Ascheberg ohnehin alle Brunnen außer Betrieb.“ Die anfangs erwähnten Eschen – rund ein Dutzend – sollen im Herbst gepflanzt werden. Extra große Beete mit einem speziellen Wurzelsubstrat wurden dafür angelegt. Gleichzeitig wurde die Pflasterung des Platzes mit einem leichten Gefälle versehen, um zum Einen das Regenwasser vom Eingang des Drogeriemarktes wegzuleiten und gleichzeitig ein Einsickern in die Beete zu ermöglichen.

Die Stelen für die energiesparenden LED-Straßenleuchten stehen ebenfalls bereits im vorderen Bereich. Ebenso haben die ersten Sitzgelegenheiten ihren Platz gefunden. Doch sie bleiben vorerst noch hinter dem Bauzaun versteckt.