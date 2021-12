Sonderweg für mehr Sicherheit: 2G im Friseursalon

Die Gesundheit seiner Mitarbeiter und Kunden liegt Stefan Borgmann am Herzen. Darum hat er statt der 3G- die strengere 2G-Regel in seinem Friseurstudio eingeführt. Eine Maßnahme, die nicht von allen begrüßt wird und sogar Einnahmeverluste mit sich bringt.

Leicht hat er sich die Entscheidung nicht gemacht. Aber am Ende waren ihm die Sicherheit seiner Mitarbeiter und auch seiner Kunden wichtiger. Stefan Borgmann, Inhaber des gleichnamigen Friseurstudios an der Steinfurter Straße, hat vor knapp drei Wochen in seinem Salon freiwillig die 2G-Regel eingeführt. Damit geht er einen Schritt weiter, als er laut der in NRW aktuell gültigen Coronaschutzordnung gehen müsste.

„Körpernahe Dienstleistung“

Diese sieht für Friseure – im Gegensatz zu anderen sogenannten „körpernahen Dienstleistungen“ – lediglich die 3G-Regel vor. Sprich neben den Geimpften und Genesenen dürften sich auch lediglich Getestete die Haare schneiden lassen. Eine Ausnahme, die weder Borgmann noch sein Team nachvollziehen kann.

„ Wenn ich mir ein Paar Schuhe kaufen will, gilt 2G, und hier, wo wir doch viel enger am Kunden arbeiten, nicht? Was macht das denn für einen Sinn? “ Mitarbeiterin Frauke Wegener

„Wenn ich mir ein Paar Schuhe kaufen will, gilt 2G, und hier, wo wir doch viel enger am Kunden arbeiten, nicht? Was macht das denn für einen Sinn?“, fragt sich Mitarbeiterin Frauke Wegener. Sie selbst habe zwei Familienangehörige, die zur Risikogruppe gehören, erzählt sie. „Um deren Schutz geht es mir noch mehr als um meinen eigenen.“ Darum sei sie ihrem Chef sehr dankbar, dass er sich für die strengere Zugangsregelung entschieden habe.

Diese Corona-Regeln gelten seit Freitag (17. Dezember) in NRW Zum 17. Dezember hat das Land NRW die Corona-Schutzverordnung noch einmal verschärft und für die kommenden Feiertage angepasst. Beschlossen wurden Feuerwerks- und Tanzverbote, sowie Regeln für das gemeinsame Singen und den Status von Schülerinnen und Schülern, die in den Ferien nicht regelmäßig in der Schule getestet werden. Die Beschlüsse vom 4. Dezember bleiben weiterhin bestehen. Foto: Federico Gambarini/dpa Feuerwerksverbot: Wie im vergangenen Jahr sind zum Jahreswechsel öffentlich veranstaltete Feuerwerke auf von den Kommunen zu bestimmenden Plätzen untersagt. Darunter fällt auch jegliche private Verwendung von Pyrotechnik auf publikumsträchtigen Plätzen und Straßen. Die betroffenen Plätze und Straßen werden von den zuständigen Behörden durch Allgemeinverfügungen bestimmt. Foto: Christophe Gateau/dpa Verbot von Tanzveranstaltungen: Das Betriebsverbot von Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen wird auf vom Infektionssetting her vergleichbare Veranstaltungen ausgeweitet. Somit sind öffentliche Tanzveranstaltungen sowie private Tanz- und Diskoveranstaltungen untersagt. Darunter fallen auch etwa Silvesterbälle in der Gastronomie und vergleichbare Veranstaltungen, wenn das Tanzen Schwerpunkt der Veranstaltung ist. Foto: Alejo Manuel Avila/dpa Test für Schülerinnen und Schüler: In der Schulwoche vom 20. bis 23. Dezember werden weiterhin alle Schultestungen wie üblich durchgeführt. Somit gelten Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 26. Dezember als getestet. Aufgrund der dann anschließenden Weihnachtsferien gelten – wie bereits in den Herbstferien – Schülerinnen und Schüler vom 27. Dezember 2021 bis einschließlich 9. Januar 2022 nicht als getestete Personen. Das bedeutet für nicht geimpfte oder genesene Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren, dass sie in dieser Zeit nur dann den vollständig immunisierten Personen gleichgestellt sind, wenn sie über einen Einzeltestnachweis verfügen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Regelungen zur Maskenpflicht beim gemeinsamen Singen: Immunisierte Mitglieder von Chören und Sängerinnen und Sänger, die geimpft oder genesen sind, können bei Auftritten im Rahmen kultureller Angebote auf das Tragen einer Maske verzichten. Dies gilt auch für die dafür erforderlichen Proben. Für alle Menschen, die nicht im Chor oder als Sängerin oder Sänger auftreten bzw. für einen Auftritt proben, ist das Tragen einer medizinischen Maske beim gemeinsamen Singen erforderlich. Dies gilt entsprechend auch für Gottesdienste. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa 2G im Einzelhandel: In Nordrhein-Westfalen haben grundsätzlich nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zum Einzelhandel. Ausgenommen sind davon nur Geschäfte für den täglichen Bedarf. Dazu zählen etwa Lebensmittel- und Getränkeläden, Baby- und Tierbedarfsfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Tankstellen, Buchhandlungen, Blumengeschäfte und der Großhandel. Für die Kontrollen sind die Geschäfte zuständig. Foto: Carsten Koall/dpa Großveranstaltungen: Die Zuschauerzahlen bei überregionalen Sport-, Kultur- und anderen Großveranstaltungen müssen grundsätzlich auf 30 Prozent ihrer eigentlichen Kapazitäten reduziert werden. Zusätzlich wird die Gesamtzahl der Zuschauer im Außenbereich auf maximal 15 000 gedeckelt, in geschlossenen Räumen auf 5000. Solange diese Deckelung nicht überschritten wird, dürfen auch bis zu 50 Prozent der Gesamtkapazität genutzt werden. Auch hier haben nur Geimpfte und Genesene Zugang, die zudem medizinische Masken tragen müssen. Die Regelungen für überregionale Großveranstaltungen greifen bereits ab 1000 Zuschauern. „Stehplätze dürfen nicht besetzt werden“, heißt es in der Verordnung. Foto: Bernd Thissen/dpa Weihnachtsmärkte: Zu Weihnachtsmärkten gab es keine gemeinsame Linie im Bund-Länder-Beschlusspapier. Laut NRW-Verordnung dürfen sie nun im bevölkerungsreichsten Bundesland geöffnet bleiben. Allerdings stehen sie landesweit nur noch Geimpften und Genesenen offen. „Weil im Freien die Ansteckungsgefahren geringer sind als zum Beispiel in der Innengastronomie, ist dies bei den aktuellen Inzidenzzahlen in Nordrhein-Westfalen – die immer noch sehr deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegen – nach wie vor vertretbar“, erklärte das Ministerium. „Möglichst viel Abstand und, je nach kommunaler Regelung, eine Maskenpflicht sind aber wichtig, um verbleibende Infektionsrisiken auch hier möglichst zu minimieren.“ Foto: ernando Gutierrez-Juarez/dpa Betriebsverbote: Weil Clubs und Diskotheken als „Einrichtungen mit besonders hohem Infektionsrisiko“ gelten, müssen schließen. Im Bund-Länder-Beschluss war diese Maßnahme vorgesehen „spätestens ab einer Inzidenz von mehr als 350 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen“. Mehr als die Hälfte der Städte und Landkreise in Deutschland liegt darüber. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Kontaktbeschränkungen: Bei den Kontaktbeschränkungen übernimmt NRW den Bund-Länder-Beschluss. Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, werden beschränkt auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen. Kinder unter 14 Jahren werden hiervon ausgenommen. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Haushalt, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Unbeschränkt bleiben Treffen, an denen ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen. Foto: Robert Michael/dpa Private Treffen in Hotspots: In Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 350 müssen alle Kontakte reduziert werden. Bei privaten Feiern und Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen gilt eine Teilnehmergrenze von 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich. Für nicht immunisierte Personen bleibt es bei den oben genannten deutlich strengeren Kontaktbeschränkungen. An Feiern in Einrichtungen mit einer 2G-Regelung können sie ohnehin nicht teilnehmen. Foto: Hauke Christian Dittrich/dpa Hochschulen: Die Landesregierung hat eine neue Fassung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung erlassen. Diese gibt den Hochschulen je nach Infektionslage die Möglichkeit, den Anteil von Präsenzveranstaltungen innerhalb eines Studiengangs auf mindestens ein Viertel zu reduzieren. So sollen Hochschulen eigenständig, flexibel und angemessen auf die jeweilige Pandemiesituation vor Ort reagieren können. Damit den Studierenden keine Nachteile entstehen, sollen Freiversuche und die Möglichkeit zum Rücktritt von Prüfungen wiedereingeführt werden. Foto: Rolf Vennenbrend/dpa Weiterhin gültig: Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz in den Klassenräumen hatte die Landesregierung bereits mit Wirkung ab Donnerstag, 2. Dezember 2021, wieder eingeführt. Zudem bleibt die 2G-Regel für Erwachsene im Kultur-, Freizeit und Sportbereich gültig. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre, Menschen ohne Impfempfehlung und diejenigen, die nicht geimpft werden können. Im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr bleibe es zudem bei der Maskenpflicht, unterstrich die Landesregierung. Foto: Matthias Balk/dpa

Eine Entscheidung, mit der sich der Friseur nicht nur Freunde machen wird, wie ihm durchaus bewusst ist. „Da gibt es schon Telefonate mit ungeimpften Kunden, die davon nicht begeistert sind.“ Allerdings – und das ist Borgmann sehr wichtig – alle Kunden, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, dürfen nach Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attestes und mit einem aktuellen negativen Test auch weiter zu ihm kommen. „Diese Menschen können ja nichts dafür, die möchten wir auf gar keinen Fall ausgrenzen.“

Mulmiges Gefühl

Und seine Kundschaft selbst, wie sieht sie die strengere Zugangsregel? „Ich unterstütze das auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass man in dieser Situation lieber auf Nummer sicher geht“, sagt Verena Schulte, der gerade unter einem Berg Alufolie die Haarpracht frisch gefärbt wird. Sie selbst arbeite im Büro eines Handwerksbetriebs. Da wisse sie, mit welch mulmigen Gefühl mancher ihrer Kollegen in die Kundschaft fahre, wo man ja auch nie wisse, wer geimpft sei und wer nicht. Und auch Uta Schulte-Kalthoff aus Werne, deren frischer Kurzhaarschnitt nebenan gerade in Form geföhnt wird, unterstützt den Sonderweg ihres Friseurs. „Obwohl ich geimpft bin, mache ich sogar zusätzlich noch freiwillig einen Test, bevor ich zur Arbeit fahre. Schließlich wollen wir alle doch gesund bleiben.“

Dass der ein oder andere ungeimpfte Kunde durch die Maßnahme womöglich künftig zur Konkurrenz geht, bedauert Borgmann als Geschäftsmann natürlich. „Aber bei unseren Überlegungen hat die Sorge um die Gesundheit die wirtschaftlichen Interessen in den Hintergrund gerückt.“