Sonnige Nachricht im Regenschauer

Der Himmel weinte so kräftig, dass es auf den aufgespannten Regenschirmen laut prasselte. „Dabei müsste jetzt die Sonne scheinen“, ließ sich Manfred Ransmann, Niederlassungsleiter von Straßen NRW in Coesfeld, die gute Laune nicht verderben. Denn die Runde mit den Bürgermeistern Thomas Stohldreier (Ascheberg), Ansgar Mertens (Lüdinghausen) und Kreisdirektor Dr. Linus Tepe hatte sich Dienstagmittag zusammengefunden, weil die umgebaute B 58 offiziell freizugeben war. Zwischen Hohe Lucht und dem Gewerbegebiet West in Ascheberg ist die Fahrbahn in einem halben Jahr auf 4,2 Kilometern für einen Radweg schmaler geworden.

