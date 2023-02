Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen

An gleich zwei Stellen absolviert die Studentin Gina Lohoff ihr Praktikum: So ist sammelt sie nicht nur an der Profilschule, sondern auch bei der Offenen Jugendarbeit Ascheberg Erfahrungen, die sie sichtlich faszinieren.

Schulsozialarbeit hat Gina Lohoff schon immer interessiert. Die 22-Jährige studiert Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Uni in Münster. Derzeit jedoch ist sie in anderer Mission unterwegs. Denn sie absolviert ein Praktikum in Ascheberg an der Profilschule und bei der OJA. „Im Rahmen des Studiums habe ich nach passenden Stellen für mein Pflichtpraktikum geschaut und da war auf der Profilschulseite ein Praktikum ausgeschrieben“, verrät sie, wie sie dort gelandet ist. Nun ist sie drei Mal in der Woche an der Profilschule unterwegs, an den anderen beiden Tagen ist sie bei der Offenen Jugendarbeit Ascheberg (OJA). Und da springt sie durchaus auch mal spontan am Wochenende ein, wenn Hilfe benötigt wird. Die Arbeit macht ihr richtig Spaß und obwohl sie gerade einmal zwei Wochen dabei ist, kann sie schon jetzt sagen, „dass ich mit meinem Studium auf jeden Fall richtig liege.“