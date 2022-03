Spaß an Bewegung in der Natur

Die Radsportabteilung des SV Herbern lädt alles Interessierten zu einer gemeinsamen gemütlichen Ausfahrt am Sonntag (27. März) ein. Der Trainingsbetrieb startet am Montag (28. Mär). Angebote gibt es für E-Bike, Mountainbike, Tourenrad und Rennrad.

Traditionell startet der SV Herbern mit dem Beginn der Sommerzeit das Anradeln am Sportplatz an der Werner Straße.

Wer sich nach dem langen Winter wieder fit machen möchte, oder einfach nur Spaß am Radfahren hat, findet in der Radsportabteilung des SV Herbern wieder interessante Angebote. Pünktlich zum Ende der Winterzeit startet die Radsportabteilung in die neue Saison. Pandemiebedingt konnte in den beiden vergangenen Jahren kein oder nur ein eingeschränktes Training stattfinden. Umso mehr hofft man beim Velo-Team des SVH auf eine Saison ohne Einschränkungen. Auch für die Radtouristikfahrt an Fronleichnam laufen schon Vorbereitungen.

Für ein unbeschwertes Training sorgen motivierte Übungsleiter, ein abwechslungsreiches Streckenangebot, Spaß in der Gruppe und die Bewegung in der Natur, heißt es in einer Mitteilung. Angeboten wird Training in verschiedenen Leistungsgruppen für E-Bike, Mountainbike, Tourenrad und Rennrad – auch für Neueinsteiger.

Das Anradeln für alle Interessierten findet am Sonntag (27. März) um 10 Uhr am Sportplatz an der Werner Straße statt. Nach einem gemeinsamen Imbiss wird in moderatem Tempo die Saison mit einer gemeinsamen Ausfahrt eröffnet.

Angebote auch für Anfänger

Am Montag (28. März) beginnt das Training. Dabei wird die Fitness der Neueinsteiger berücksichtigt, heißt es weiter. Die Fahrstrecke verlängert sich im Saisonverlauf. Für die Teilnahme gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln.

Treffpunkt ist montags bis donnerstags am Sportzentrum Siepen:

Montag: Abfahrt um 17.30 Uhr, E-Bike (für Neueinsteiger geeignet); Abfahrt 18 Uhr für Mountainbike (für Neueinsteiger geeignet) sowie für Rennrad (Durchschnittsgeschwindigkeit circa 25 Stundenkilometer, Streckenlänge bis 50 Kilometer).

Dienstags: Abfahrt 18 Uhr, Rennrad (Durchschnittsgeschwindigkeit über 30 Stundenkilometer), sowie Tourenrad (Durchschnittsgeschwindigkeit circa 20 Stundenkilometer, für Einsteiger geeignet).

Mittwoch: Abfahrt 18 Uhr, Rennrad (Durchschnittsgeschwindigkeit circa 27 Stundenkilometer).

Donnerstag: Abfahrt 18 Uhr, Rennrad (Durchschnittsgeschwindigkeit 27 bis 30 Stundenkilometer).

Näher Infos bei Josef Soester,

0 25 99 / 23 47.