Spende für den „Wünschewagen“

Es war ruhig in den vergangenen Jahren. Denn Corona hatte auch das Vereinsleben der Ascheberger Landfrauen weitestgehend lahmgelegt. Entsprechend kurz war der Jahresbericht von Vorstandsmitglied Maria Bolte, der gleich zwei Jahre umfasste: Ein „Gruselgang“ durch die Davert, eine dreitägige Radtour und ein Kreativworkshop – mehr war nicht zu berichten.

Die Corona-Pandemie hat jedoch nicht nur für ruhige Zeiten gesorgt, sondern bewirkt nun auch eine Neuerung. Hildegard Rolf vom Landfrauen-Kreisvorstand teilte im Rahmen der Mitgliederversammlung in der Gaststätte Brüggemann mit, dass die Vorstandswahlen, die bisher immer im Winter abgehalten wurden, künftig auf den Herbst vorgezogen werden. Gleichzeitig wies Rolf auf eine Problematik hin, mit der viele Vereine zu kämpfen hätten. „Auch der Kreisvorstand der Landfrauen braucht Verstärkung“. Dabei bringe Vorstandsarbeit die Mitglieder durchaus weiter, nannte Rolf einen Vorteile dieser Aufgabe. „Es stärkt das Selbstbewusstsein und schafft interessante Kontakte.“

Wahlen standen bei der gutbesuchten Versammlung nicht auf dem Programm. Lediglich der turnusgemäße Wechsel in der Kassenprüfung stand an. Hier schied Petra Drees aus, für sie übernimmt Rosi Wippermann. „Die Vorstandswahlen finden dann im Herbst diesen Jahres statt“, kündigte Beate Cornelius vom Vorstandsteam an, und machte gleich deutlich, dass auch der Ascheberger Verein Nachwuchs und neue Vorstandsmitglieder brauche.

Nach den Regularien und einem gemütlichen Imbiss begrüßten die Landfrauen mit Birgit Bäumer-Borgmann und Anja Mathioschek zwei besondere Gäste. Bäumer-Borgmann obliegt die Projektleitung des Wünschewagens des ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) am Standort Westfalen. Sie und Mathioscheck, eine von vielen Ehrenamtlichen, brachten den Landfrauen die Funktion des Wünschewagen und ihre Arbeit ein wenig näher. „Dieses rein ehrenamtlich getragene und ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt erfüllt Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort“, fasste Bäumer-Borgmann das Hauptanliegen zusammen. Eine besondere Arbeit, die schon vielen kranken Menschen ganz besondere Momente beschert habe. Und eine Arbeit, die die Landfrauen am Freitagabend mit einer größeren Summe gerne unterstützten.

Abschließend gab Margret Horstmann noch einen kleinen Ausblick auf anstehende Termine. So gestalten die Landfrauen am Gründonnerstag (14. April) die Betstunde und planen am 22. April (Freitag) eine Kreativeinheit mit Antonius Bomholt, wo sie Pflanztische bauen. Am 11. Mai (Mittwoch) steht ein Besuch bei Fahrrad Frye zum Thema E-Bike an. Im Juni wollen die Damen eine Gartenradtour veranstalten.