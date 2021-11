Spielfeld wird energiesparend und gezielt ausgeleuchtet

Der Sportplatz des SV Davaria hat eine neue Flutlichtanlage mit LED-Technik erhalten. „Nun befinden sich an jedem Mast acht Lichtmodule, die gezielt das Spielfeld ausleuchten“, freut sich der Vorsitzende Norbert Homm.

Bürgermeister Thomas Stohldreier (Mitte) und Tiefbauleiter Christian Scheipers (l.) machten sich mit dem Vorsitzenden des SV Davaria Davensberg Norbert Homm ein Bild von den neuen LED-Flutlichtern auf dem Sportplatz in Davensberg.

„Auch wenn auf dem Gelände andere Veranstaltungen wie zum Beispiel Ferienlager stattfinden, kann die Beleuchtung entsprechend angepasst werden“, erklärt Christian Scheipers, Leiter Tiefbau der Gemeinde Ascheberg. „Das neue Licht ist eine gute Sache, denn mit den neuen LED-Strahlern wird der Energieverbrauch deutlich gesenkt“, freut sich Bürgermeister Thomas Stohldreier. „Ich wünsche dem Verein, dass das gute Licht auch zu neuen sportlichen Erfolgen führt!“

Erleuchtung kostet 56 000 Euro

Die Baukosten für das neue Flutlicht betrugen 56 000 Euro. Davon übernahm der Bund 16 000 Euro. „Mit so einer Förderung ist die Umrüstung für einen Verein machbar“, erklärt Christian Scheipers. Auch der TUS wird noch eine neue Flutlichtanlage erhalten.

„Ich freue mich, dass wir nun neues Licht haben und bedanke mich herzlich bei der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit“, erklärt Norbert Homm. Christian Scheipers bedankte sich bei m Vereinsvorsitzen dafür, dass dieser „die Projektkoordination selbstständig übernommen hat.“ Von dem neuen Licht profitieren zum Beispiel auch die Cricket-Mannschaft und ein Integrationsprojekt mit Geflüchteten, die draußen spielt.