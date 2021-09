Sportanlagen digital und energetisch auf Stand gebracht

Der Ausbau der Sportanlagen des TuS Ascheberg schreitet voran. So wurde unter anderem der Clubraum der Fußballer renoviert. Mit Mitteln aus dem NRW-Programm „Moderne Sportstätten 2022“ wurde die Warmwasserversorgung für die Gebäude am Rasenplatz und der Sporthalle erneuert. Weitere Projekte sind in Planung.

Die

Infrastruktur an Sportanlagen, Ehrungen, Vorstandswahlen und Digitalisierung: Die Jahreshauptversammlung des TuS Ascheberg hielt ein straffes Programm parat. So wurde unter anderem ein Blick auf den fortlaufenden Ausbau der Sportanlage an der Nordkirchener Straße geworfen. Dort geht es insbesondere um CO 2 - und Energie-Einsparung. Der Clubraum der Fußballer wurde – wie berichtet – während der sportlichen Auszeit komplett renoviert und erneuert. Eine neue wärmedämmende Fensterfront und energiesparende elektronisch gesteuerte Heizkörper werden im November noch verbaut.

Warmwasserversorgung erneuert

Mit Mitteln aus dem NRW-Programm „Moderne Sportstätten 2022“ wurde die Warmwasserversorgung für die Gebäude am Rasenplatz und der Sporthalle erneuert. Dies erfolgte mit Unterstützung der Gemeinde Ascheberg. „Ein herzlicher Dank geht bei der Planung und Umsetzung unserer Projekte an Dietmar Panske, die Politik und die Verwaltung. Wir haben von der guten Zusammenarbeit und Unterstützung profitiert und wurden immer mit nötigen Infos versorgt“, so Geschäftsführerin Kathrin Mühlenbäumer.

Auch digital ist der TuS jetzt auf dem neuesten Stand der Dinge. So gibt es mittlerweile Gast-WLAN am Sportgelände, zudem können Videosequenzen direkt aus der Sporthalle in den Clubraum auf Großbildleinwand übermittelt werden. Mit Hilfe des Sportstättenkonzepts NRW wird zudem aktuell hinter dem Rasenplatz in Zusammenarbeit mit der OJA und der Profilschule eine multifunktionale Beachanlage mit Weitsprunganlage gebaut.

Raimund Schöpe ausgezeichnet

Der Vorstand bedankte sich mit einem Präsent beim Vorsitzenden Rainer Zahlten für dessen ständige Einsatzbereitschaft während der Corona-Pandemie. Im Anschluss ging Bürgermeister Thomas Stohldreier auf das Sportstättenkonzept ein und sprach insbesondere die Entwicklungen bezüglich des neuen Kunstrasens an. Dessen Planung soll im nächsten Jahr beginnen. Mittelfristig soll der Aschenplatz an der Grundschule weichen, um den wachsenden Ansprüchen der Ganztagsschule zu genügen.

Rainer Zahlten (l.) überreichte die Auszeichnung des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) an Raimund Schöpe Foto: Luca Wobbe

Highlights der Versammlungen waren die Jubilarehrungen für 25, 40, 50 und 60 Vereinstreue sowie die Auszeichnung des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) für Raimund Schöpe mit der silbernen Ehrennadel. Für seine jahrelange Unterstützung bedankte sich der Vorstand beim früheren Bürgermeister Dr. Bert Risthaus mit einem Gutschein für einen Frühstücksbrunch.

Im Leitungsteam gibt es eine größere Veränderung: Tanja Dasbeck löst Thorsten Biethmann im Amt der stellvertretenden Geschäftsführung ab. Der Vorsitzende Rainer Zahlten, Schatzmeister Karsten Jansen sowie Mitgliederverwalter Dirk Elvering wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Kassenprüfer wurden Walter Rabe vom Tischtennis und Melina Schmidt von den Handballerinnen auserkoren.