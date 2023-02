Sportliche Erfolge und geglückte Projekte

Wenn die Sportberichte einen Großteil des Abends in Anspruch nehmen, dann muss es ein besonders erfolgreiches Jahr gewesen sein. Vorsitzender Martin Fallenberg begrüßte die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins St. Hubertus Ascheberg im Gasthaus Frenking zur Generalversammlung mit Freude über das vergangene Vereinsjahr.

Doch nicht nur in sportlicher Hinsicht war es erfolgreich, auch die Investitionen, die 2022 getätigt wurden, sprechen für sich, heißt es in einer Pressenotiz. Den Bau einer Führanlage und neue Beleuchtung auf der Anlage wurden als die größten Bauprojekte genannt.

Auch sportlich lief es für einige Reiter richtig rund: Samuel Mrohs ehrte die erfolgreichsten Aktiven des Jahres 2022: In der Altersgruppe Senioren Theresa Bentlage, bei den Jungen Reitern Theresa Sandhowe, bei den Junioren Marie Fallenberg und bei den Ponyreitern Sina Brügger.

Baumaßnahmen mit Fördergeldern umgesetzt

Bei den Wahlen wurde Sarah Kock als Jugendwartin aus dem Vorstand verabschiedet. Nachfolgerin wurde Theresa Pflaum. Als Geschäftsführerin wurde Dagmar Oesteroth einstimmig wiedergewählt, als Sozialwartin Uta Schulze- Pellengar. Der dickste Dank des Vorsitzenden Martin Fallenberg ging an die Gemeinde und an den Landtagsabgeordneten Dietmar Panske: „Ohne die Unterstützung wären wir heute nicht da, wo wir stehen. Stark ist auch, wie Ascheberg bei der Sparförderung mitzieht, so dass wir einige Projekte mit Fördergeldern umsetzen können.“

Zum Abschluss der Versammlung berichteten Heinz Freisfeld und Alois Küter über den Bau der Reithalle vor 60 Jahren – eine kurze und spannende Zeitreise in die Vergangenheit, heißt es abschließend.