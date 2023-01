Sportverein hat die Pandemiezeit gut gemeistert

Die Generalversammlung des SV Herbern am Freitagabend im Vereinsheim an der Werner Straße war gut besucht. Klopfen, klatschen, Hände heben – dies sind die drei wichtigsten Aktivitäten dabei. Im Fall des gut 1490 Mitglieder starken Großvereins galt es, das vergangene Jahr zu bilanzieren. „Der SV Herbern hat viel bewegt“, sagte der Vorsitzende Jürgen Steffen. Die Pandemie habe der Sportverein in vielen Dingen benutzt, um die Sportstätte am Siepen aufzuwerten. Sei es die Gabionenwand, die als Sichtschutz dient, die neuen Flutlichtmasten an der Multifläche und aktuell die Vorbereitung für die neuen Outdoorsportgeräte, die den Kunstrasenplatz noch mehr aufwerten sollen.

In den Alltag streute der SVH im vergangenen Jahr immer wieder kleine Höhepunkte. Der Westerwinkellauf etwa, der im vergangenen Jahr ohne Corona-Maßnahmen wieder ganz normal stattfinden konnte. Oder das Pfingstturnier, bei dem die Jugendfußballer das Sagen haben. Zwei Jahre musste dieses Event aus dem Kalender gestrichen werden, das hat der Jugendabteilung schwer zu schaffen gemacht. Positive Resonanz gab es auch von der Radsport-Abteilung, die wieder die RTF organisierte. Im Frühjahr 2022 sorgte ein Spendenaufruf für die Ukraine für großes Interesse. Auch hier hat der SVH geholfen, sei es für einen Hilfstransport aber auch für Sprachkurse und Kinder aus der Ukraine, die im Sportverein aufgenommen wurden.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Maria Schulte-Loh lobte den blau gelben Sportverein auch im Namen des abwesenden Thomas Stohldreier. Dass nicht nur der Sport, sondern auch das Ehrenamt groß geschrieben wird, das ist auch bei der Gemeinde Ascheberg bekannt.

Nach der Entlastung des Vorstandes standen Neuwahlen an. Für ein Jahr ließ sich Dieter Aschwer als zweiter Vorsitzender wieder wählen. Als Hauptgeschäftsführer wurde Marcel Wenge wiedergewählt. Die Jugend-Obmänner: Jürgen Große-Budde, Philipp Cramer und Barbara Jaspert wurden in ihrer Funktion bestätigt.

Die Abteilung Halle, die unter der Leitung von Dennis Heitmann steht, wird Tom Greve unterstützen. Beim Beirat gab es Veränderungen: Heinz Tönning, Heinz Reher und Udo Holzenkämpfer ließen sich nicht mehr aufstellen. Einstimmig wurden hier Andreas Bergmann, Alfons Sennekamp und Georg Eickholt auf die frei gewordenen Posten gewählt. Als Kassenprüfer wurde neben Alfons Sennekamp als erster Kassenprüfer Wolfgang Korte als zweiter Kassenprüfer von den Mitgliedern gewählt.