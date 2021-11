Sportverein will Kinder von der Couch holen

Die Jugendabteilung des SV Herbern hat in der Mariengrundschule an jedes Kind eine Bewegungstüte verteilt. Er will die Kinder von der Coach holen.

Die Jugendabteilung des SV Herbern hat in der Mariengrundschule an jedes Kind eine Bewegungstüte verteilt. Barbara Jasper vom Jugendvorstand hatte die Idee hierzu. In jeder der 220 Tüten befindet sich ein Rätsel, ein Gutschein für ein Probetraining beim SV Herbern und ein Wettbewerb für Bewegungsübungen, welche in dieser Woche in jeder Klasse durchgeführt werden.

Sportlehrerin Sandra Glowacz unterstützt und lenkt die Aktion in der Grundschule. Dabei müssen die Mädchen und Jungen zum Beispiel zehn Mal das Knie zur Nase oder mit gestrecktem Bein die Hände zum Boden führen. Die Klasse, welche die meisten Übungen macht, bekommt sogar noch eine Extra-Überraschung. „Wir wollen die Kinder von der Couch abholen und wieder zum Sport animieren. In Corona-Zeiten ist dies ja zu kurz geraten“, erklärt Jasper. Das Bewegungsprotokoll wird eine Woche lang geführt und danach ausgewertet.

Ältere Kindern erhielten zudem einen Flyer für das Ferienlager des SV Herbern. Alle Teilnehmer von 8,5 (Jahrgang 2013/Altjahrgang F JuniorInnen) bis 15 Jahren werden vom 3. bis 16. Juli 2022 nach Geraberg (Thüringen) fahren. Die Kosten liegen für Vereinsmitglieder und Kinder der Gemeinde Ascheberg bei 320 Euro. Andere zahlen 350 Euro. Anmeldungen werden am 11. Dezember (Samstag) ab 9 Uhr am Siepen („Tag des Weihnachtsbaumverkaufs“) entgegengenommen.