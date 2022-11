Sprachpaten werden dringend gesucht

Eine buntere Gästeschar beim Welcome-Café und mehr Unterstützung bei der Sprachvermittlung – das lauten die aktuellen Wünsche der Flüchtlingshelfer in Herbern.

Gut besucht: das Welcome-Café in Herbern. Viele ukrainische Flüchtlinge nutzen das Angebot, doch auch andere Geflüchtete sind ausdrücklich willkommen.

Nach wie vor ist die Hilfsbereitschaft gegenüber Geflüchteten in der Gemeinde Ascheberg groß. Die Flüchtlingshelfer in Herbern haben eine weitere Spende aus dem nicht verbrauchten Budget einer privaten Feier erhalten und aus den Mitteln einer früheren Spende Geflüchtete mit einem Sicherheitspaket ausgestattet, heißt es einer aktuellen Pressenotiz. Fast alle von ihnen könnten inzwischen ein Fahrrad als Verkehrsmittel ihr Eigen nennen. Die Übergabe fand während des letzten, gut besuchten Welcome-Cafés im Pfarrheim in Herbern statt.

Auch hier sei genug nicht genug, denn die Besucher seien neben den Helfenden nahezu ausschließlich aus der Ukraine. Die außereuropäischen Geflüchteten seien praktisch nicht vertreten und würden hiermit herzlich eingeladen, zu den Treffen zu kommen. Die sprachlichen Probleme sollten kein Hindernis sein, da das Gefühl, angenommen zu sein, im Vordergrund stehe. Im Bereich des sprachlichen Fortkommens gebe es leider grundsätzliche Probleme, da die Menge der Geflüchteten die Einrichtungen für qualifizierten Sprachunterricht überforderten. Deshalb bitten die Helfer aus Herbern dringend darum, sich als Sprachpaten zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es, auf einem einfachen Niveau einige wichtige Wörter zu vermitteln. Unterstützung gibt es durch ein zur Verfügung gestelltes Anleitungsbuch und erfahrene Helfer. Der Zeitaufwand liegt bei etwa zwei Stunden wöchentlich. Natürlich gerne mehr. Kontakt bitte über corinna.treimer@gmail.com .