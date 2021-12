„Startklar, wenn wir gebraucht werden“

„Wir bereiten alles vor, um zu starten, wenn wir gebraucht werden.“ So lautet – knapp zusammengefasst – das Statement von Laura Höcke, Inhaberin der Bären-Apotheke an der Sandstraße, beim Thema Corona-Impfung in Apotheken. „Im Moment ist es noch so, dass die rechtlichen Voraussetzungen nicht geklärt sind, uns fehlen noch viele Informationen“, so Höcke im Gespräch mit den WN.

Da gehe es beispielsweise um die räumlichen Voraussetzungen oder um die genauen Inhalte der Schulungen, die vorab zu absolvieren seien. „Da gibt es noch eine Menge offene Fragen“, gibt sie zu bedenken. Grundsätzlich sieht die Apothekerin aber die zusätzliche Impfmöglichkeit außerhalb von Arztpraxen und Impfzentren durchaus positiv. „Ich denke, vor allem langfristig könnte das mithelfen, den Bürgern vor Ort ein niedrigschwelliges Impfangebot zu gewährleisten, beispielsweise, wenn die Impfzentren in Zukunft wieder geschlossen werden sollten.“

Darüber hinaus gehe es – so sei zumindest ihr jetziger Kenntnisstand – bei den Impfungen in den Apotheken ausschließlich um Auffrischungen. „Die Erstimmunisierung soll demnach bei den Ärzten und den Impfzentren bleiben“, sagt Höcke, wo auch die ausführliche Aufklärung erfolge. Beim Boostern stehe das dann nicht mehr ganz so sehr im Fokus. „Im Moment sehe ich aber hier in Ascheberg noch keine Dringlichkeit, das Impfangebot in den Praxen und den Impfzentren ist sehr breit.“

Trotzdem hat sie ihre Mitarbeiter schon mal vorsorglich für die Schulungen angemeldet. Denn: „Wir wollen startklar sein, wenn wir gebraucht werden.“