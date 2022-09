Startschuss zur Jubiläumszeit

Die Pfarrei St. Lambertus Ascheberg feiert am Wochenende ihr 1000-jähriges Bestehen. Sie ist eine Urpfarre des heiligen Liudger und wurde wahrscheinlich in der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts gegründet. Im Jahr 1022 wurde die Pfarrei erstmals urkundlich erwähnt.

Pontifikalamt mit Bischof Felix Genn

Zum Patronatsfest am kommenden Sonntag (18. September) findet – wie berichtet – ein großes Pfarr- und Jubiläumsfest rund um die Pfarrkirche St. Lambertus statt. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Pontifikalamt in der St.-Lambertus-Kirche, das Bischof Dr. Felix Genn mitfeiern wird. Für die Kinder findet parallel zum Gottesdienst eine Kinderkirche statt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird die neue Katharinenkapelle eingeweiht, in der zukünftig die restaurierten Votivgaben der Kirchengemeinde dauerhaft ausgestellt werden.

Danach geht das Pfarrfest mit einem vielfältigen Bühnenprogramm und vielen Attraktionen für Groß und Klein auf dem Kirchplatz weiter. Unter anderem besteht die Möglichkeit zur Besteigung des Kirchturms und für die Kinder werden Ponyreiten, ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg und verschiedene Spiel- und Bastelstände angeboten. Für das leibliche Wohl zu familienfreundlichen Preisen ist dabei gesorgt. Zum Abschluss des Pfarrfestes findet um 18 Uhr das Lambertusspiel auf dem Kirchplatz statt.

Feiern bis 2024

Das Pfarrfest am Sonntag ist der Startschuss zu einer Jubiläumszeit, welche die Kirchengemeinde St. Lambertus vom 1000-jährigen Pfarrjubiläum in diesem Jahr über den 100. Geburtstag des Ascheberger Pfarrheims im nächsten Jahr bis zum 500-jährigen Bestehen der St. Lambertus-Kirche im Jahr 2024 feiert.

Für die Zeit bis zur Jacobi-Kirmes 2024 lädt die Kirchengemeinde alle Interessierten zu einem vielfältigen Jubiläumsprogramm ein, das von örtlichen Gruppen und Vereinen mitgestaltet wird und das Gemeindeleben in dieser Zeit bereichern soll. Das Programm für den Herbst steht bereits und kann unter anderem auf der Internetseite der Kirchengemeinde eingesehen werden. Außerdem wird im Vorfeld der Veranstaltungen auf diese gesondert hingewiesen.