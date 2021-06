Steppkes übernehmen Blüh-Patenschaft

Das Klimaforum für ein nachhaltiges Ascheberg hat in den vergangenen Wochen das zarte Internet-Pflänzchen eifrig gegossen und für den Auftritt in den sozialen Medien viele Mitmacher gefunden. Aber noch wichtiger ist der Runde, dass in der realen Welt Beispiele platziert werden. Ein solches Projekt wurde jetzt an der Konermannstraße in Ascheberg präsentiert. Mit der frisch bepflanzten Blühfläche stellten Susanne Schütte, Claudia Hurek und Andreas Tegtmeier vom Klimaforum auch die Paten des Areals vor: Der Kindergarten St. Katharina wird sich der Fläche annehmen, mal mit einer Gießkanne vorbeigehen oder Unkraut zupfen. Zum Start verschönerten die Steppkes die Fläche mit bunten Steinen.

Angelegt hat die Fläche Matthias Wenge vom Ascheberger Bauhof. „Mir haben solche Dinge schon immer viel Spaß gemacht“, sieht er das nicht als unliebsames Pflichtprogramm, sondern als Spaß, den er bei der Arbeit ausleben kann. Auffällig ist, dass der Bereich mit Schreddermaterial aufgefüllt worden ist. „Das sorgt dafür, dass die Fläche im ersten Jahr feucht bleibt und nicht gleich alle Gräser wachsen“, erklärt der Experte den Zusammenhang. Wenge ist an vielen Orten in der Gemeinde damit beschäftigt, für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen, einst englischen Rasen nur noch einmal im Jahr zu schneiden, um die Fläche vermagern zu lassen. Neben Fachwissen ist beim Anlegen von Flächen ein bisschen Experimentierfreude dabei. Wenn Stauden oder andere Pflanzen sich an einem Standort bewähren, erhalten sie schnell Gesellschaft. Beim Gegenteil wird etwas anderes probiert.

„Hier wird das ganze Jahr etwas blühen“, verspricht Wenge. Zu finden sind unter anderem der Zierliche Frauenmantel, Grasnelke, Polsterglockenblume, Gämswurz, Storchschnabel, Sonnenbraut, zwei Säulenäpfel, Schönaster und Eisenkraut.

Bauhof und Klimaforum sind immer auf der Suche nach weiteren Flächen, auf denen etwas für Insekten und damit für die Umwelt getan werden kann. In der Gesprächsrunde nach dem Pressetermin wurde die Idee diskutiert, Buswartehäuschen zu begrünen. „Bei bestehenden Häuschen wird es wegen der Statik kaum gehen“, vermutet Wenge. Aber für neue Häuschen dürfte das kein Problem sein. Der Bauhof werde das hinbekommen.