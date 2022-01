Sternsinger sammeln

Herbern

Die Sternsinger Caspar, Melchior und Balthasar sind auch in diesem Jahr wieder in Herbern unterwegs – aber coronabedingt erneut anders als gewohnt. An Menses Mühle ist eine große Krippe entstanden, deren Motiv jetzt eine Spendenkarte ziert, die auf die Spendenaktion für Schwester Jutta in Namibia hinweist.

Von Isabel Schütte