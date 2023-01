Sternsinger zeigen viel Einsatz

Die Sternsinger in Ascheberg sind besonders gefordert, denn die Zahl der „gekrönten Häupter“ ist in diesem Jahr geringer.

In Ascheberg sind am Freitag die Sternsinger ausgesendet worden. „Kinder stärken, Kinder schützen“, unter diesem Motto stand die Sternsingeraktion 2023. Die Teilnehmenden hatten dabei in diesem Jahr in Ascheberg reichlich Arbeit. „Es sind nicht so viele Sternsinger in diesem Jahr, da müssen die anderen Straßenzüge mit übernehmen und haben somit mehr zu tun“, erklärte eine begleitende Mutter.

Die Spendenbüchsen waren jedenfalls mittags schon gefüllt. Auf die Frage wofür sie sammeln, erklärten sie: „Für Kinder in Indonesien“. In der Tat unterstützen die Sternsinger in diesem Jahr die ALIT-Stiftung in Indonesien, die das Beispielprojekt der Sternsingeraktion 2023 ist und sich für die Rechte von gefährdeten Kindern einsetzt. Auf diese Weise zeigt sie, wie mithilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden kann.