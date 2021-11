Stichprobe votiert für Impfpflicht

Die vierte Pandemie-Welle rollt und es ist offen, wie hoch sie noch anschwellen wird. Deutschland beklagte in dieser Woche den 100 000. Corona-Toten. In Ascheberg wurde gerade die Grenze von 600 Menschen, bei denen eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde, erreicht – aktuell sind es 603, davon 21 in dieser Woche. Viele Veranstalter hören die Rufe nach weniger Kontakten und sagen Termine ab. In vielen öffentlichen Diskussion spielen Impflicht und 2G eine wichtige Rolle. Wie stehen die Ascheberger dazu?

