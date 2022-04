Stimmungsvolle Illumination an der Burgkapelle

Was lange wärt...: Schon vor Jahren kam der Wunsch auf, die spätgotische Burgkapelle St. Anna zu abends zu illuminieren. Nun wird das Projekt in die Tat umgesetzt.

Wenn am Wochenende das älteste Gebäude in Davensberg, die spätgotische Burgkapelle St. Anna, mit neuen Strahlern erstmals angestrahlt wird, dann werden die Davensberger staunen. Am Donnerstag und am heutigen Freitag hat die Firma Lightconcept die Strahler an dem historischen Bauwerk in den neun Jochen und oberhalb der beiden Zifferblätter der Turmuhr installiert.