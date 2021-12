Stimmungsvoller Shopping-Abend

Andächtig lauschten Jung und Alt am Freitagabend der Geschichte von Charles Dickens in der adventlich-anmutenden Ascheberger Innenstadt. Dort hatten die Geschäfte teilweise länger geöffnet, sodass viele die Gelegenheit nutzten, um noch ein paar Weihnachtsgeschenke zu besorgen.

Kein Spielzeug, keine Süßigkeiten… das größte Geschenk, ist schlicht und einfach eine Apfelsine. Die allerdings bekommt nur ein braves Kind. Die Vorfreude auf dieses Weihnachtsgeschenk währt sage und schreibe ein Jahr! Mehr noch sie verkörpert zumindest für die Waisenjungen in dieser Geschichte sogar die Sehnsucht eines ganzen Jahres. Doch was, wenn das Kind nicht artig war? Dann kann das für dieses Kind schon einmal das Ende der Welt bedeuten. Denn im Klartext heißt es da: Ab in den Schlafraum und ein Tag im Bett bleiben.