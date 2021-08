Störche-Invasion währt länger

Ascheberg hat eine mehrtägige Invasion der Störche erlebt. Am Sonntag wurden die Tiere an der Byinckstraße in Davensberg und dem Hambrock gesehen. WN-Leser Bernd Herrmann fotografierte sie auf einem Stoppelfeld, wo sie sich auch von Erntearbeiten nicht stören ließen.

Intensiver erlebte Andreas Füchtling die Storchen-Schar am Montagnachmittag beim Pflügen. Die Adebars stürzten sich auf alles, was der Pflug zutage befördert hatte. Sie lenkten auch Passanten ab und flogen direkt vor Autos her. Am Montagabend suchten sie in Dorfnähe Schlafplätze. Eine größere Schar fand sich auf dem Hochsilo der Raiffeisengenossenschaft ein.

Naturschauspiel in Ascheberg Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in der Davert Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche in Ascheberg und Davensberg im August 2021 Foto: Theo Heitbaum Störche pausieren in der Davert Foto: Bernd Herrmann Störche pausieren in der Davert Foto: Bernd Herrmann Störche pausieren in der Davert Foto: Bernd Herrmann Störche pausieren in der Davert Foto: Bernd Herrmann

Woher die große Gruppe kam, ist unbekannt. Nadine Förster von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland berichtet, dass am Sonntag 80 Störche über die Rieselfelder geflogen seien: „Vielleicht haben sie auf dem Weg in den Süden in Ascheberg eine Pause gemacht.“