Strafanzeige wegen Drogenhandels

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagnachmittag (15. August) am Bahnhof in Ascheberg einen 23-Jährigen kontrolliert und dabei eine größere Menge Marihuana beschlagnahmt. Von dem Ascheberger ging der markante Geruch von Marihuana aus, er verhielt sich während der Kontrolle zudem auffällig nervös, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als die Bundespolizisten genauer nachschauten, fanden sie bei ihm eine Tüte mit 116 Gramm Marihuana. Darüber hinaus hatte er 185 Verschluss-Tütchen dabei, in denen typischerweise kleine Mengen der Droge erworben werden. Das Marihuana und die Tütchen wurden beschlagnahmt. Gegen den Deutschen wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet, heißt es abschließend.