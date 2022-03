Strampler für den guten Zweck

„Urlaub habe ich genug gemacht, jetzt möchte ich meinen Ruhestand für etwas Neues nutzen, am besten für etwas Sinnvolles“, erzählt Initiatorin Gaby Stöver schmunzelnd beim Fototermin am Montagmittag vorm Ladengeschäft Engel & Bengel am Kirchplatz. Und da das Nähen eines ihrer liebsten Hobbys ist, war die Idee bei der dreifachen Großmutter schnell geboren: Babykleidung nähen für einen guten Zweck.

Mitstreiter für ihr Projekt waren ebenfalls schnell gefunden. So wie beispielsweise Bärbel Thomas, Schneidermeisterin und Inhaberin des ,„Nähzimmer“ in Lüdinghausen, die Stöver mit ihrem fachlichen Wissen und mit Stoffen zu günstigen Einkaufspreisen unterstützt. Mit im Boot sind auch Karin Schmalenberger vom Geschäft Engel & Bengel sowie Gerlinde Frye vom Fahrradhof Frye.

In beiden Geschäften stehen ab sofort Tische mit bereits genähten, kleinen Pumphosen, Wickelshirts, Kapuzenpullis, Mützen und vielem mehr. All das kann dort erworben werden. Wer dort nicht fündig wird oder es auch lieber etwas individueller mag, hat darüber hinaus die Möglichkeit auf bereitliegenden Zetteln Kleidungsstücke bis Größe 80 in verschiednen Stoffen zu bestellen.

Geld kommt Entbindungsstationen zugute

Zugute kommen soll der Verkaufserlös dem Lüdinghauser Vereins „Hilfe für Senegal“, dessen Vorstandsmitglied Norbert Rüschenschmidt ebenfalls zum Startschuss der Aktion gekommen war. Das Geld werde für die zwei Entbindungsstationen, die von dem Verein vor Ort unterstützt werden, verwendet, verspricht Rüschenschmidt.

Ein Wunsch, den Stöver bewusst geäußert hatte. „Meine Enkelkinder können in unserem Land behütet und rundum versorgt aufwachsen. Aber was ist mit den Kindern, die in Armut leben müssen?“, erklärt sie ihre Motivation. „Ich möchte außerdem wissen, dass das Geld auch da ankommt, wo es gebraucht wird“, so Stöver.

Darum habe sie sich bewusst für den Lüdinghauser Verein entschieden, der seit vielen Jahren im Senegal tätig ist und unter anderem mit seinen Geld- und Sachspenden beim Bau von Schulen und Krankenhäusern vor Ort maßgeblich mitgeholfen hat.