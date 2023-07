Stürmische Zeiten in Windkonzentrationszone

Dass das Thema Windkraft derzeit viel Aufwind hat, das bemerkten nun auch rund 35 Haushalte im Holthoff. „Völlig überrumpelt“ waren die Anwohner laut eigener Aussage, als sie im Juni aus einem Bericht unserer Redaktion erfuhren, dass die Windpark Ascheberg GmbH & Co. KG beim Kreis Coesfeld die Genehmigung zur Errichtung von vier Windenergieanlagen in der dortigen Konzentrationszone beantragt hat.

Seither ist viel passiert, denn die Anwohner aus den rund 35 Haushalten, die an der ausgewiesenen Konzentrationszone für Windenergie wohnen und Eigentum besitzen, haben sich zusammengeschlossen, weil sie das Projekt direkt vor ihrer Haustür für „überdimensioniert“ halten und auch „die Kommunikation der Gemeinde, des Investors und Landverpächters zu diesem Thema kritisieren“. Denn diese habe einfach nicht stattgefunden, so die Bürger unisono in einem Schreiben, das der Redaktion vorliegt.

Anwohner wollen sich beteiligen

„Dass wir in einer Konzentrationszone wohnen, ist uns klar – und auch, dass hier Windenergieanlagen errichtet werden dürfen. Wir Anwohner unterstützen auch die Windkraft, aber wir würden gerne an der Ausgestaltung hier vor Ort beteiligt werden. Wir könnten uns hier für die Konzentrationszone Holthoff zwei Windkraftanlagen mit einer geringeren Höhe gut vorstellen“, bringt Aloys Küter die Wünsche der Anwohner auf den Punkt. Diese fordern zudem auch, dass „ein Runder Tisch zum Thema Windkraft in der Gemeinde geschaffen“ wird, dass es einen „Bürgerwindpark und kein Investorenwindpark“ wird sowie ein „Gesamtkonzept zur Windkraft“ in der Gemeinde gibt.

Anfang dieser Woche hatten die Gemeinde und Bürgermeister Thomas Stohldreier die Holthoff-Anwohner zu einer Informationsveranstaltung für Anwohner eingeladen, um über das Thema zu berichten. „Wir fühlen uns wiederum vor vollendete Tatsachen gestellt“, resümiert Ludger Rehr im Nachgang der rund vierstündigen Veranstaltung. Ein weiterer emotionaler Punkt ist für die Anwohner die Tatsache, dass die Rechtsgrundlage mittlerweile so ist, dass im Außenbereich die 1000-Meter-Abstandsregelung unterschritten werden darf. Viele der Anwohner wollen ihre Einwände gegen die Anlagen über das Wochenende bei der Gemeinde einreichen. Die Frist dafür endet am kommenden Montag (24. Juli).

Erneute Offenlage für Holthoff geplant

Geplant sind im Holthoff derzeit vier Anlagen, zwei davon mit einer Nabenhöhe von 164 Metern – inklusive Rotorblättern liegen die Anlagen bei rund 245 Metern Höhe. Vorgesehen sind zudem zwei weitere mit einer geringeren Höhe von 118 Metern respektive 125,4 Metern. Dies sei allerdings nicht mehr der aktuelle Stand der Planungen, erläutert Klaus van Roje im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir wissen seit Anfang der Woche, dass es für den Holthoff eine erneute Offenlage geben wird. Die Gutachten werden dazu auch noch einmal angepasst werden müssen“, sagt der Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen der Gemeinde. Das alles passiere mit dem Ziel, alle vier Anlagen mit einer Höhe von 245 Metern zu errichten, schildert er das Ziel und nennt zugleich auch die wirtschaftlichen Gründe dafür: „Wenn alle Anlagen diese Höhe haben, dann erhöht sich der Gesamtstrombetrag noch einmal um 20 Prozent, weil dort oben einfach mehr Wind herrscht.“

Klimaschutzmanager Stefan Lohmüller (l.) und Klaus van Roje, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen, im Gespräch mit der Redaktion. Foto: acf

Die Gesetzgebung zur Windkraft bezeichnet van Roje zurzeit als „sehr dynamischen Prozess“. Dass der Kreis hier so schnell in die Offenlage gegangen ist, das habe ihn selbst ein wenig überrascht, gesteht der Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen. Seit dies bekannt gegeben wurde, hätten ihn auch die ersten Anfragen von Anwohnern erreicht. Auch Klimaschutzmanager Stefan Lohmüller kann die Emotionalität der Anwohner im Gespräch mit der Redaktion nachvollziehen. „Ich hätte die Anlagen auch ungerne vor meiner Haustür“, gesteht er. „Im Ruhrgebiet wurde früher auch mehr Kohle gefördert, als dort gebraucht wurde“, macht van Roje deutlich und verweist darauf, dass in den Konzentrationszonen eben Strom für die ganze Region und darüber hinaus erzeugt und das Potenzial der Flächen ausgenutzt werden müsse.

Dennoch macht der Fachbereichsleiter deutlich, dass entgegen so mancher Annahmen keine großen Fremdinvestoren Anlagen in der Gemeinde errichten, auch wenn die Ascheberg GmbH & Co. KG ihren Sitz in Billerbeck habe. Aus diesem Grund habe die Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft (AGEG) Pachtverträge mit den Grundstückseigentümern geschlossen. Diese seien auch „endverhandelt“, sagt van Roje und ergänzt: „Das ist wichtig, um eine Bürgerbeteiligung aufbauen zu können.“ Genau das habe die Gemeinde für die Hälfte der Anlagen in Forsthövel (dort sollen drei Windräder errichtet werden) als auch für zwei der vier Anlagen im Holthoff vor. „Wir wollten mit dieser Information nicht vorgreifen und eigentlich noch die Genehmigung der Anlagen abwarten“, bittet der Klimaschutzmanager interessierte Bürger noch um etwas Geduld. Für die Anlagen in Forsthövel rechne man innerhalb der kommenden acht Wochen mit einer Genehmigung, stellt van Roje in Aussicht und fügt hinzu: Auch im Holthoff könnten die Anlagen schon Ende 2025 stehen.

„Ein sehr dynamischer Prozess“

Der ganze Prozess sei derzeit sehr dynamisch und erfordere daher auch ein dynamisches Reagieren. Zu den Forderungen der Bürger aus dem Holthoff bezieht der Fachbereichsleiter ebenfalls Stellung: Eine Beteiligung der Bürger an den Anlagen sei über eine Art Sparbrief geplant. Dieser sei mit 2,5 Prozent über dem geltenden Zinssatz angesetzt. Auch einen Runden Tisch zum Thema Windkraft werde es geben. Entsprechende Terminabstimmungen für ein Datum laufen bereits, und höchstwahrscheinlich werden dazu auch noch die Fraktionen mit eingeladen. Die Forderungen der Bürger zu einem Gesamtkonzept seien hingegen nicht sinnvoll. Da sich die Anlagen ständig wandeln, müsste ein solches Konzept für die vier Konzentrationszonen in Ascheberg andauernd überarbeitet werden. In einer der Konzentrationszonen hätten vor Jahren noch fünf kleine Anlagen geplant werden können, aber heute hätten nur noch drei große Windräder aufgrund der längeren Rotorblätter Platz.

Die Anwohner vom Holthoff haben sich unterdessen über die E-Mailadresse windkraftholthoff@gmx.de zum Austausch vernetzt.