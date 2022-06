SuB wählt einen neuen Präsidenten

Gleich drei Jahreshauptversammlungen führte der SuB an einem Abend durch. Zum Präsidenten wurde Reinhard „Opa“ Feldmann gewählt.

SuB

Foto: SuB

Die Mitglieder des SuB trafen sich zu einem gemütlichen Beisammensein und führten zudem ihre Vorstandswahlen durch

Die Terminplanung der vergangenen Jahre war durch das Corona-Virus durcheinandergeraten. Zwei üblicherweise im Januar stattfindende Jahreshauptversammlungen des SuB wurden daher jetzt nachgeholt und außerdem die für 2023 vorgezogen.

Der alte Vorstand berichtete den bei bei Sapori d’Italia versammelten Mitgliedern über die trotz aller Widrigkeiten stattgefundenen Aktivitäten wie den Fotowettbewerb anstelle eines Maigangs, das Boule-Turnier und das Kartenspiel-Event. Nachdem der Kassierer den Kassenstand erläutert hatte, stand der Entlastung des Vorstandes nichts mehr im Weg, so der SuB in einer Pressemitteilung

Rückblick und Vorstandswahlen

Die Neuwahl des Präsidenten hatte als Besonderheit, dass der zur Wahl stehende Reinhard „Opa“ Feldmann nicht anwesend war und über seine Ernennung per Telefon informiert wurde. Sein Team besteht aus Willi Müller, Karl Föhles, Jutta Lamboury, Reinhard Bourichter und Dino Brochtrup. Als Kassenprüfer wurden Babsi Stiens und Ulla Hölscher bestellt, heißt im Pressetext des SuB weiter.

50-jähriges Bestehen wird 2023 gefeiert

Der neue Vorstand, vertreten durch den Vize-Präsidenten, erinnerte die Anwesenden an das 50-jährige Bestehen des SuB, das im nächsten Jahr gefeiert werden soll. Die Vorbereitungen dafür bräuchten ihre Zeit, was auch der Grund für das Vorziehen der Jahreshauptversammlung von 2023 sei.

Das Programm wurde mit einer Tombola abgeschlossen, die der alte Vorstand gemäß seines Mottos „Mensch ärgere Dich nicht“ gestaltete.