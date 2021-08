SVH verkauft Solidaritätswein

Hochwasser-Hilfe der anderen Art leistet jetzt der SV Herbern. Das Schicksal der Menschen in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen berührt auch den blau- gelben Sportverein zutiefst.

Hilfsaktion am Samstag

Oliver Schuschel, Jürgen Steffen, Dieter Aschwer und Rainer Steffen zeigen den Wein aus dem Ahrtal, der am Samstag beim SVH-Tag angeboten wird. Der gesamte Erlös soll gespendet werden.

Der Vorsitzende des Vereins, Jürgen Steffen, hat jetzt 200 gerettete Weinflaschen den sogenannten Solidaritätswein sowie rund 100 verschlammte Flaschen geordert. Bei beiden Weinen handelt es sich um trockenen Rotwein aus der betroffenen Region. Der bei dieser Aktion gespendete Betrag wird dann in den Wiederaufbau der Weinregion Ahr fließen.

Die Winzer dort haben nicht nur das notwendige Keller-Zubehör verloren, sondern oftmals die Jahrgänge der Vorjahre, die in den Kellern gelagert waren und der Flut zum Opfer fielen. Mit dieser Aktion möchte der Herberner Sportverein Hochwasser-Hilfe leisten. „Jede Flasche wird für zehn Euro verkauft. Das eingenommene Geld wird eins zu eins gespendet“, sagte Steffen. Zu erwerben sind die Weinflaschen am 21. August beim Revival Tag des SV Herbern ab 10.30 Uhr auf der Tennisanlage am Siepen.