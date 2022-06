Tafel schließt, weil Helfer fehlen

In den Sommerferien können die Kunden für zwei Wochen nicht bedient werden

Ascheberg

Gerüchten, dass die Tafel nicht genug Lebensmittel habe und deshalb schließen müsse, will Martin Hörster schnell einen Riegel vorschieben. Aufgrund von fehlenden Helfern in den Sommerferien muss die Ausgabe aber an zwei Donnerstagen im Juli ruhen.

