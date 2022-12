Aufgrund der bisher erfolglosen Suche nach dem Tankstellenräuber erweitert die Polizei die Fahndung. Der Tatverdächtige wird jetzt per Öffentlichkeitsfahndung mit einem Täterfoto gesucht.

Vor gut einer Woche (Mittwoch, 7. Dezember) ereigneten sich in Nordkirchen, Ascheberg und Senden drei Überfällen auf Tankstellen, die ein und demselben Täter zugeordnet werden. Der Mann stahl in Waltrop zunächst zwei Kfz-Kennzeichen und montierte diese an einen schwarzen Nissan Micra mit leichtem Unfallschaden vorne links, heißt es im Polizeibericht.