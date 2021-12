Tannen frisch aus dem Sauerland importiert

Nein, auch in diesem Jahr ist nicht alles so, wie sonst zur Weihnachtszeit bei der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal (BuT). „Denn schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen auf den Weihnachtsmarkt, der eigentlich immer traditionell am dritten Adventswochenende stattfindet, zu verzichten. Was bleibt ist die Hoffnung auf kommendes Jahr“, erklärt Brudermeister Michael Frye.

Diese Entscheidung ist den Schützenbrüdern nicht leichtgefallen. „Die Vorstandssitzung war schon recht emotional“, verrät Frye. Allerdings sprechen die Corona-Zahlen eine eindeutige Sprache. Dennoch haben die „BuTler“ auch eine gute Nachricht: „Der beliebte Tannenbaumverkauf, der findet statt“, freut sich der Brudermeister. Wann? Am Samstag (11. Dezember) und am Sonntag (12. Dezember) auf dem Hof Lenz, Lütkestraße 5 in Ascheberg, jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Und darauf sind die Schützenbrüder bereits bestens vorbereitet, denn am vergangenen Wochenende haben einige von ihnen tatkräftig die Ärmel hochgekrempelt und den Platz für den Weihnachtsbaumverkauf hergerichtet. Im Laufe dieser Woche geht es dann ins Sauerland, von wo die Nordmanntannen dann frisch importiert werden.

30 Schützen im Einsatz

Auch die Dienstpläne für das Tannenbaum-Verkaufs-Wochenende sind geschrieben. Rund 30 Schützen teilen sich den Dienst. Die Jungschützen übernehmen zusätzlich den Bringservice der Weihnachtsbäume, der auf Wunsch ebenfalls angeboten wird. Überdies kommt der Arbeitseinsatz dann der Caritas-Diakonie-Adventsaktion „Du für den Nächsten“ zugute.

„Denn wie immer spenden wir einen Euro pro verkauften Tannenbaum für einen karitativen Zweck. Die Spende übergeben wir in diesem Jahr dann an die Pfarrcaritas St. Lambertus, damit bedürftigen Familien in der Gemeinde geholfen werden kann“, erklärt Michael Frye abschließend.