Tannenbaum frei Haus geliefert

Ascheberg

Kaum Wünsche offen ließ am Wochenende der Weihnachtsmarkt der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal in Ascheberg. Das Treiben am Surbusch lockte zahlreiche Besucher an, die sich nicht selten auch gleich einen Tannenbaum aussuchten.

Von Von Tina Nitsche