Tante Ilses Besuch kommt nur unter Corona-Vorbehalt

Wenn alles klappt, dann wird die neue Gemeindehalle der Profilschule in Herbern ab dem 30. Dezember (Donnerstag) zum Theatersaal der Laienspielschar Herbern. Die Leseproben haben bereits im September begonnen. Es wurde auch schon auf der neuen Bühne geprobt. Aber, wie es in Corona-Zeiten eben ist – es geschieht nur unter Vorbehalt.

„Wir planen alles und hoffen auch, dass es stattfindet. Aber wie die Regelung bis dahin aussehen, müssen wir abwarten“, sagte Organisator Paul Ophaus am Mittwochabend bei der Probe. Das plattdeutsche Theaterstück: „Jens Petersen kriggt Besök“ von Autorin Claudia Freese aus dem Plausus Verlag wurde von Andreas Nienhaus etwas verfeinert.

Bewährte Akteure sind mit von der Partie

Etliche altbewährte Akteure aus der Theatergruppe sind in diesem Jahr wieder mit von der Partie: Christoph Freise, Veronika Rupke, Marion Kraß, Kai Nienhaus, Peter Schulze-Horn, Beate Feldkämper und Swantje Krampe-Steden füllen die Komödie mit Leben.

Doch bis zur Aufführungspremiere am 30. Dezember haben sowohl die Mitspieler als auch die vielen Helfer hinter den Kulissen noch ein volles Programm. Neben den Proben müssen Kostüme zusammengestellt, Requisiten gefunden und das Bühnenbild gestaltet werden.

Beschauliche Welt gerät aus den Fugen

In den drei Akten geht es um Jan Petersen, der alleine auf seinem Hof lebt. Das gefällt ihm gut, denn er ist gern allein und vor allem mag er keinen Besuch. Seine beschauliche Welt gerät allerdings gehörig aus den Fugen, als ihn ein Einschreiben seiner ihm unbekannten Tante aus England erreicht: Die Hotelmanagerin und Multimillionärin möchte Jens besuchen kommen. Das ganze Dorf ist aus dem Häuschen. Es soll einen großen Empfang auf dem Hof Petersen geben. Doch dann steht Tante Ilse auf einmal unerwartet und viel zu früh in der Tür.



Vorverkauf startet Anfang Dezember

Die Generalprobe für Kinder und Bewohner des Altenheims ist am 30. Dezember um 17 Uhr in der Gemeindehalle an der Profilschule. Der Eintritt an diesem Tag ist frei. Die eigentliche Premiere findet am Neujahrstag (Samstag) um 17 Uhr statt. Weitere Termine sind: 2., 8. und 9. Januar, jeweils um 17 Uhr. Am 14. Januar hebt sich der Vorhang um 18 Uhr. Die letzte Vorstellung findet am 15. Januar um 17 Uhr statt.

Die Vorverkaufstermine für die Platzkarten sind am 4. und 5. Dezember sowie am 11. und 12. Dezember jeweils zwischen 9 und 12 Uhr in den Räumen des Pfarrheims St. Benedikt an der Bergstraße. Der Preis beträgt zehn Euro pro Karte. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Laienspielschar unter laienspielschar-herbern.de